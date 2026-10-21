Waaree Renewable Technologies: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
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Waaree Renewable Technologies hat am 19.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Waaree Renewable Technologies hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 7,07 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 11,16 INR je Aktie gewesen.
Beim Umsatz wurden 10,58 Milliarden INR gegenüber 7,75 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.net
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