Waaree Renewable Technologies: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
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Waaree Renewable Technologies stellte am 22.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Das EPS wurde auf 11,11 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 8,29 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite standen 9,24 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6,03 Milliarden INR umgesetzt.
Redaktion finanzen.net
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