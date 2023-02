Gerresheimer-Aktie: Gerresheimer stellt Ampullen von Corning her

Ein neues Joint Venture der beiden Unternehmen werde das Produkt mit dem Namen Velocity Vials herstellen und verkaufen, teilte Gerresheimer in Düsseldorf mit.

Velocity Vials verfügen über eine reibungsarme Außenbeschichtung und können die Effizienz von Abfüllanlagen um bis zu 50 Prozent steigern und so die Kosten senken, heißt es in der Mitteilung. Umbauten an den Abfülllinien oder ein neuer Zulassungsprozess seien nicht nötig.

FRANKFURT (Dow Jones)

Bildquellen: Daniel Gebauer / Gerresheimer AG