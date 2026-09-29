DAX 25.461 +0,3%ESt50 6.346 +0,7%MSCI World 4.923 -0,7%Top 10 Crypto 11,25 +2,0%Nas 26.820 -0,9%Bitcoin 73.896 +0,6%Euro 1,1346 -0,2%Öl 105,4 +0,1%Gold 4.142 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Wachsende Nachfrage

Shell-Aktie dennoch tiefer: Produktionskapazität bei LNG Canada verdoppelt

Shell-Aktie dennoch tiefer: Produktionskapazität bei LNG Canada verdoppelt

Der britische Energiekonzern Shell will die Produktionskapazität von LNG Canada in British Columbia verdoppeln.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Mitsubishi Corp.
26.24 EUR -0.92 EUR -3.37 %
Charts | News | Analysen
PetroChina Co. Ltd.
1.07 EUR 0.00 EUR -0.23 %
Charts | News | Analysen
Shell (ex Royal Dutch Shell)
42.41 EUR -0.58 EUR -1.36 %
Charts | News | Analysen

Das Unternehmen setzt dabei auf die wachsende Gasnachfrage in Asien.

Wie Shell am Dienstag mitteilte, sollen zwei zusätzliche Verflüssigungsanlagen gebaut und die Produktionskapazität damit auf 28 Millionen Tonnen pro Jahr verdoppelt werden.

Werbung

Die milliardenschwere Investition in die Anlage an der Pazifikküste ermöglicht es Shell, mehr Gas nach Asien zu verkaufen. Dort treiben wachsende Bevölkerungszahlen sowie energiehungrige Rechenzentren die Nachfrage an.

Die Investition bedeutet einen weiteren Schub für Kanada. Premierminister Mark Carney bemüht sich darum, das Land deutlicher als Energiesupermacht zu etablieren. Obwohl Kanada reich an Ressourcen ist, hatten Regulierungen die Exportmöglichkeiten des heimischen Öl- und Gassektors bislang behindert. Nun forciert die Regierung Bemühungen, die Genehmigungsverfahren für derartige Infrastrukturen zu vereinfachen, und führt Investitionsanreize ein.

Shell prognostiziert einen weltweiten Anstieg der LNG-Nachfrage bis 2050 auf fast 700 Millionen Tonnen pro Jahr. Dies entspräche einem Zuwachs von 65 Prozent gegenüber dem Niveau von 2025.

Werbung

Shell hält nach eigenen Angaben 40 Prozent an LNG Canada und wird durch die Erweiterung fast 6 Millionen Tonnen zusätzliches LNG pro Jahr erhalten. Shell geht davon aus, dass der kommerzielle Betrieb der neuen Anlagen Anfang der 2030er Jahre beginnt.

Weitere Partner sind Petronas, PetroChina, Mitsubishi Corp und Korea Gas Corp.

Die Shell-Aktie gibt im Heimathandel am Dienstag zeitweise um 0,66 Prozent auf 36,31 GBP nach.

Werbung

DJG/DJN/brb/cln

Von Adam Whittaker

DOW JONES

Bildquellen: ksl / Shutterstock.com, Tupungato / Shutterstock.com

Aktuelle PetroChina Aktie News

Werbung

PetroChina Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für PetroChina nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
17.12.12 PetroChina neutral Nomura
17.10.12 PetroChina buy Jefferies & Company Inc.
12.07.12 PetroChina neutral Nomura
14.03.12 PetroChina neutral HSBC
11.01.12 PetroChina neutral Credit Suisse Group

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.