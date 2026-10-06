Ermotti stellt klar: UBS will am US-Markt festhalten

Wachstum

06.10.26 17:41 Uhr

Der UBS-Chef hat erneut die Bedeutung des US-Geschäfts für die Großbank betont.

40 Prozent der Millionäre auf der Welt würden in den USA leben. Die Großbank investiere daher weiter in die Kapazitäten vor Ort, um dort wettbewerbsfähig zu bleiben.

In den USA und Asien sehe man weiteres Wachstum: Als wahrer globaler Vermögensverwalter müsse man in den USA vertreten sein, um erfolgreich zu sein, sagte UBS -Chef Sergio Ermotti im US-Fernsehsender CNBC.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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