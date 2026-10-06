DAX 25.462 +0,8%ESt50 6.275 +0,5%MSCI World 4.953 +0,5%Top 10 Crypto 11,54 -1,6%Nas 27.677 +0,7%Bitcoin 76.118 -0,4%Euro 1,1262 +0,3%Öl 99,3 -1,0%Gold 4.163 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Wachstum

Ermotti stellt klar: UBS will am US-Markt festhalten

Ermotti stellt klar: UBS will am US-Markt festhalten

Der UBS-Chef hat erneut die Bedeutung des US-Geschäfts für die Großbank betont.

Werte in diesem Artikel
Aktien
UBS
43.24 EUR 0.42 EUR 0.98 %
Charts | News | Analysen

In den USA und Asien sehe man weiteres Wachstum: Als wahrer globaler Vermögensverwalter müsse man in den USA vertreten sein, um erfolgreich zu sein, sagte UBS-Chef Sergio Ermotti im US-Fernsehsender CNBC.

Werbung

40 Prozent der Millionäre auf der Welt würden in den USA leben. Die Großbank investiere daher weiter in die Kapazitäten vor Ort, um dort wettbewerbsfähig zu bleiben.

/ys/jb/AWP/he

ZÜRICH (dpa-AFX)

Bildquellen: Pincasso / Shutterstock.com, Simon Zenger / Shutterstock.com

Aktuelle UBS Aktie News

Werbung

UBS Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für UBS nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
09:16 UBS Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.09.26 UBS Outperform RBC Capital Markets
23.09.26 UBS Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.09.26 UBS Outperform RBC Capital Markets
08.09.26 UBS Overweight JP Morgan Chase & Co.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.