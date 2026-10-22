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Wachstum erzielt

RELX-Aktie fester: Fachverlag bestätigt Jahresprognose

RELX-Aktie fester: Fachverlag bestätigt Jahresprognose

RELX meldet neue Geschäftszahlen und gibt einen Einblick in die weitere Entwicklung des Unternehmens. An der Börse bleibt der Datenanbieter unterdessen im Fokus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
RELX PLC (ex Reed Elsevier)
33.94 EUR -1.18 EUR -3.36 %
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Der britische Fachverlag und Datenbankanbieter RELX kann mit seinen Analysewerkzeugen weiter bei den Kunden punkten. In den ersten neun Monaten legte der Umsatz aus eigener Kraft - sprich bereinigt um Währungs- sowie Übernahmeeffekte - um 7 Prozent zu, wie das Unternehmen in London mitteilte. Damit hielt RELX auch im dritten Quartal mit den ersten sechs Monaten Schritt. Den Jahresausblick bestätigte das Management des in einigen Bereichen mit Springer Nature und Wolters Kluwer konkurrierenden Unternehmens.

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Zudem teilten die Briten mit, das im Februar angekündigte 2,25 Milliarden Pfund schwere Aktienrückkaufprogramm mit einer weiteren Tranche von 125 Millionen Pfund bis Anfang Dezember weiterzuführen. Die im Stoxx Europe 50 notierte Aktie legte am Nachmittag um fast ein Prozent auf 3.000 Pence zu. Das Papier befindet sich seit dem Rückfall auf ein Mehrjahrestief von etwas mehr als 2.000 britischen Pence im Februar auf Erholungskurs. Die Aktie hatte im Februar 2025 mit 4.205 Pence ein Rekordhoch erreicht.

In den Monaten danach setzte wegen der Sorgen über die zunehmende Gefahr für das Geschäftsmodell durch Künstliche Intelligenz (KI) ein Ausverkauf ein. In den vergangenen zehn Jahren hat sich der Börsenwert des Unternehmens auf knapp 52 Milliarden Pfund mehr als verdoppelt.

LONDON (dpa-AFX)

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com, Pavel Kapysh / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
16.10.26 RELX Overweight JP Morgan Chase & Co.
07.10.26 RELX Outperform Bernstein Research
29.09.26 RELX Buy UBS AG
14.09.26 RELX Outperform Bernstein Research
11.08.26 RELX Overweight JP Morgan Chase & Co.

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