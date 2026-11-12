DAX 26.912 +0,9%ESt50 6.414 +0,3%MSCI World 4.886 +1,0%Top 10 Crypto 9,67 -1,3%Nas 25.466 +1,6%Bitcoin 66.111 -0,8%Euro 1,1094 +0,0%Öl 92,8 +0,1%Gold 3.932 -1,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
Wachstum im Blick

Ottobock-Aktie bricht dennoch ein: Gewinn legt trotz anspruchsvollerem Marktumfeld deutlich zu - Jahresziele bestätigt

Ottobock-Aktie bricht dennoch ein: Gewinn legt trotz anspruchsvollerem Marktumfeld deutlich zu - Jahresziele bestätigt

Ottobock setzt seinen Wachstumskurs im dritten Quartal fort und profitiert von der Konzentration auf margenstärkere Geschäftsbereiche.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Ottobock
42.20 EUR -4.30 EUR -9.25 %
Charts | News | Analysen

Der Prothesenhersteller Ottobock hat im dritten Quartal erneut Umsatz und Ergebnis gesteigert. „Wir sind erneut stärker gewachsen als der Markt und haben trotz einer hohen Vergleichsbasis im Vorjahr ein solides Wachstum erzielt“, sagte Unternehmenschef Oliver Jakobi am Donnerstag laut Mitteilung. Gleichzeitig sei das Marktumfeld anspruchsvoller geworden, insbesondere aufgrund veränderter Erstattungsbedingungen in mehreren Kernmärkten. Dies dürfte auch im vierten Quartal anhalten. Die erst im Sommer angehobene Prognose für das Gesamtjahr bestätigte das Unternehmen.

Werbung

Umsatz und operatives Ergebnis legen deutlich zu

Der Konzern steigerte den Umsatz im Kerngeschäft in den drei Monaten bis Ende September um 9 Prozent auf gut 433 Millionen Euro. Dabei ist unter anderem das Rollstuhlgeschäft ausgeklammert, dessen Verkauf Mitte Juni mitgeteilt wurde. Damit konzentriert sich Ottobock auf wachstums- und margenstärkere Bereiche.

Im Kerngeschäft stieg der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) um fast 14 Prozent auf 120,1 Millionen Euro. Die entsprechende Marge verbesserte sich um 1,1 Prozentpunkte auf 27,7 Prozent. Unter dem Strich verdiente das Unternehmen mit 47,8 Millionen Euro vier Fünftel mehr als im Vorjahr.

Die Aktie von Ottobock verliert auf XETRA zeitweise 10 Prozent auf 42,45 Euro.

dpa-AFX

Bildquellen: Wirestock Creators / Shutterstock.com, Roman Babakin / Shutterstock.com

Aktuelle Ottobock Aktie News

Werbung

Ottobock Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Ottobock nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
21.10.26 Ottobock Buy Goldman Sachs Group Inc.
20.10.26 Ottobock Buy Deutsche Bank AG
15.09.26 Ottobock Buy Jefferies & Company Inc.
11.09.26 Ottobock Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
25.08.26 Ottobock Buy Deutsche Bank AG

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.