Ottobock-Aktie: Gewinn legt trotz anspruchsvollerem Marktumfeld deutlich zu - Jahresziele bestätigt

Wachstum im Blick

12.11.26 08:03 Uhr

Ottobock setzt seinen Wachstumskurs im dritten Quartal fort und profitiert von der Konzentration auf margenstärkere Geschäftsbereiche.

Der Prothesenhersteller Ottobock hat im dritten Quartal erneut Umsatz und Ergebnis gesteigert. „Wir sind erneut stärker gewachsen als der Markt und haben trotz einer hohen Vergleichsbasis im Vorjahr ein solides Wachstum erzielt“, sagte Unternehmenschef Oliver Jakobi am Donnerstag laut Mitteilung. Gleichzeitig sei das Marktumfeld anspruchsvoller geworden, insbesondere aufgrund veränderter Erstattungsbedingungen in mehreren Kernmärkten. Dies dürfte auch im vierten Quartal anhalten. Die erst im Sommer angehobene Prognose für das Gesamtjahr bestätigte das Unternehmen.

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Umsatz und operatives Ergebnis legen deutlich zu

Der Konzern steigerte den Umsatz im Kerngeschäft in den drei Monaten bis Ende September um 9 Prozent auf gut 433 Millionen Euro. Dabei ist unter anderem das Rollstuhlgeschäft ausgeklammert, dessen Verkauf Mitte Juni mitgeteilt wurde. Damit konzentriert sich Ottobock auf wachstums- und margenstärkere Bereiche.

Im Kerngeschäft stieg der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) um fast 14 Prozent auf 120,1 Millionen Euro. Die entsprechende Marge verbesserte sich um 1,1 Prozentpunkte auf 27,7 Prozent. Unter dem Strich verdiente das Unternehmen mit 47,8 Millionen Euro vier Fünftel mehr als im Vorjahr.-