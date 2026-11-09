SUSS Microtec-Aktie reagiert auf Analystenstimme: Jefferies senkt Kursziel, hält aber an Kaufempfehlung fest

Wachstum im Blick

09.11.26 09:29 Uhr

Der Chipausrüster kann bei den Wachstumsaussichten punkten, doch bei der Profitabilität bleibt ein Fragezeichen. Eine neue Analysteneinschätzung zeigt, wie unterschiedlich die Perspektiven bewertet werden.

Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für SUSS MicroTec SE von 84 auf 67 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Janardan Menon hob am Sonntag seine Umsatzschätzung für den Chipausrüster für 2027. Er lobte allerdings die gute Berechenbarkeit des Wachstumswegs dank des rekordhohen Auftragsbestands. Menon schraubte seine Margenerwartungen allerdings etwas nach unten, da die Erholung nur schrittweise erfolge./rob/ag/zb

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Die Aktie von SUSS Microtec verliert auf XETRA zeitweise 0,36 Prozent auf 44,04 Euro.

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.11.2026 / 17:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.11.2026 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

NEW YORK (dpa-AFX Broker)