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Wachstum im Blick

SUSS Microtec-Aktie reagiert auf Analystenstimme: Jefferies senkt Kursziel, hält aber an Kaufempfehlung fest

SUSS Microtec-Aktie reagiert auf Analystenstimme: Jefferies senkt Kursziel, hält aber an Kaufempfehlung fest

Der Chipausrüster kann bei den Wachstumsaussichten punkten, doch bei der Profitabilität bleibt ein Fragezeichen. Eine neue Analysteneinschätzung zeigt, wie unterschiedlich die Perspektiven bewertet werden.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
43.90 EUR -0.98 EUR -2.18 %
Charts | News | Analysen

Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für SUSS MicroTec SE von 84 auf 67 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Janardan Menon hob am Sonntag seine Umsatzschätzung für den Chipausrüster für 2027. Er lobte allerdings die gute Berechenbarkeit des Wachstumswegs dank des rekordhohen Auftragsbestands. Menon schraubte seine Margenerwartungen allerdings etwas nach unten, da die Erholung nur schrittweise erfolge./rob/ag/zb

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Die Aktie von SUSS Microtec verliert auf XETRA zeitweise 0,36 Prozent auf 44,04 Euro.

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.11.2026 / 17:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.11.2026 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

NEW YORK (dpa-AFX Broker)

Bildquellen: SUSS MicroTec SE

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Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
08:01 SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy Jefferies & Company Inc.
06.11.26 SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy Deutsche Bank AG
06.11.26 SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy Warburg Research
06.11.26 SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.11.26 SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy Jefferies & Company Inc.

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