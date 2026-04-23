Wachstum

Dank überraschend starker Geschäfte im Beauty-Segment hat der US-Konsumgüterriese Procter & Gamble (P&G) im dritten Geschäftsquartal die Erwartungen übertroffen.

Der um Zukäufe und Wechselkurseffekte bereinigte Umsatz stieg in den drei Monaten bis Ende März im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 3 Prozent auf 21,2 Milliarden US-Dollar (18,1 Mrd Euro), teilte der Konzern am Freitag in Cincinnati mit. Es war das stärkste Wachstum aus eigener Kraft seit mehr als einem Jahr. Die Procter & Gamble-Aktie legt im vorbörslichen NYSE-Handel zeitweise 3,01 Prozent auf 149,00 US-Dollar zu.

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Der seit Jahresbeginn amtierenden P&G-Chef Shailesh Jejurikar zeigte sich optimistisch für das Gesamtjahr, trotz des "herausfordernden geopolitischen und wirtschaftlichen Umfelds". Mit Blick auf das abgelaufene dritte Quartal sprach er von einer "soliden Beschleunigung" des Umsatzwachstums über alle Produktkategorien und Regionen hinweg.

Besonders deutlich war das Wachstum allerdings mit 7 Prozent im Beauty-Geschäft, zu dem etwa die Haarpflege-Marken Pantene Pro-V, Herbal Essence und Head & Shoulders zählen. Die Jahresziele bestätigte das Management, erwartet allerdings höhere Rohstoffkosten von 150 Millionen Dollar nach Steuern.

Bereits im abgelaufenen Jahresviertel belasteten höhere Kosten, sowie die Tatsache, dass vor allem der Absatz von margenschwächeren Produkten stieg, weswegen die Bruttomarge sich von 51 auf 49,5 Prozent verschlechterte. Vor Steuern verdiente P&G mit knapp 5 Milliarden Dollar rund 7 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Der auf die Aktionäre entfallende Gewinn stieg lediglich um 4 Prozent auf 3,9 Milliarden Dollar.

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CINCINNATI (dpa-AFX)