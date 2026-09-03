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Wachstum

S&P Global: Wirtschaft der Eurozone legt im August zu

S&P Global: Wirtschaft der Eurozone legt im August zu

Die Wirtschaft der Eurzone hat im August ein solides Wachstum verzeichnet.

Der Sammelindex für die Produktion der Privatwirtschaft der Eurozone, der Industrie und Dienstleistungen umfasst, stagnierte bei 52,0 Zählern, wie S&P Global bei einer zweiten Veröffentlichung berichtete. Beim ersten Ausweis war ein Anstieg auf 52,1 Punkte gemeldet worden. Oberhalb von 50 Zählern signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, darunter deutet es auf ein Schrumpfen.

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"Laut PMI-Daten für August ist die Eurozone im dritten Quartal auf solidem Wachstumskurs", erklärte S&P-Global-Ökonom Joe Hayes. "Die Industrie hat erfreulich an Fahrt gewonnen, und der Servicesektor hat die anfängliche Schwäche nach dem Anstieg der Energiepreise zu Beginn des Nahostkonflikts überwunden."

Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Servicebereich sank auf 51,6 Punkte von 51,7 im Vormonat. Der erste Datenausweis hatte einen Stand von 51,7 ergeben.

DJG/apo/hab

DOW JONES

Bildquellen: Kaonos / Shutterstock.com

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