Wachstum

Siltronic will im Rahmen eines beschleunigten Bookbuildings das Grundkapital unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre um 10 Prozent gegen Bareinlagen erhöhen.

Der Vorstand habe mit Zustimmung des Aufsichtsrats am Montag beschlossen, das bestehende genehmigte Kapital teilweise auszunutzen, teilte der Münchener Wafer-Hersteller mit, der im SDAX und TecDAX notiert ist.

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Die neuen Aktien seien ab 1. Januar 2026 dividendenberechtigt, so Siltronic. Mit dem Erlös will der Konzern das Wachstum unterstützen, die Bilanz stärken, ein Teil soll für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden.

Platziert werden sollen die neuen Aktien im Rahmen einer internationalen Privatplatzierung mittels eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens bei institutionellen Anlegern. Platzierungspreis sowie Anzahl der auszugebenden Aktien sollen unmittelbar nach Abschluss des Bookbuilding-Verfahrens festgelegt werden.

Die neuen Aktien sollen im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse zum Handel zugelassen werden, die Aufnahme in den Handel soll am 19. Juni erfordern, die Lieferung der neuen Aktien am 22. Juni. Der Konzern habe einer Sperrfrist von 180 Tagen zugestimmt, vorbehaltlich der üblichen Ausnahmen.

DJG/uxd/flf

DOW JONES