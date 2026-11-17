Wachstum soll anziehen

Die Versicherungsbranche wächst weltweit und das Wachstum dürfte in den beiden kommenden Jahren noch zulegen.

Davon gehen die Experten des Swiss Re Institute in der jüngsten Sigma-Studie aus, sowohl für das Nichtleben- als auch für das Lebengeschäft.

Werbung

In der Nichtlebensversicherung (P&C) erwarten die Swiss-Re-Ökonomen für 2027 weltweit ein reales Prämienwachstum von 1,0 Prozent, nach einem geschätzten Zuwachs von 0,5 Prozent im laufenden Jahr, wie es in der am Dienstag veröffentlichten Sigma-Studie hiess. 2028 werde sich das Wachstum weiter beschleunigen, und zwar auf 2,0 Prozent.

Gründe für die positive Entwicklung seien die Zunahme der Vermögenswerte sowie der von Firmen vermehrt benötigte Versicherungsschutz. Einen wichtigen Beitrag leisteten dazu die hohen Investitionen in die KI-Infrastruktur.

Für die Lebensversicherung rechnet das Institut für 2027 und 2028 mit einem realen Prämienwachstum von jeweils 2,1 Prozent, nachdem im laufenden Jahr ein Plus von geschätzt 1,4 Prozent erwartet wird. Treiber seien hier die Alterung der Bevölkerung, die steigenden Vorsorgevermögen und der Trend hin zu höheren Zinsen, die das Anlagegeschäft der Lebensversicherer begünstigen.

Werbung

Was die weltweite Konjunktur angeht, erwartet das Swiss Re Institute im kommenden Jahr derweil ein Wachstum von 2,8 Prozent, nach geschätzten 2,6 Prozent im Jahr 2026. Dabei dürften allein KI-bezogene Investitionen 2027 rund 0,4 Prozentpunkte zum globalen Wachstum beitragen. Ob sich daraus ein breit abgestützter Wirtschaftsaufschwung ergebe, sei allerdings offen.

Die Swiss Re-Aktie notiert an der SIX zeitweise 0,25 Prozent tiefer bei 152,52 Franken.

/mk/ls/AWP/mis

ZÜRICH/LONDON (dpa-AFX)