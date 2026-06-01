Gemessen an den zentralen Wirtschaftsindikatoren präsentiert sich die US-Wirtschaft weiterhin robust. Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch

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Heute im Fokus US-Angriffe im Iran-Krieg: DAX etwas fester -- EZB entscheidet über Zinspfad -- Oracle enttäuscht -- Tesla, Super Micro, Telekom, Infineon, SK hynix, Mercedes-Benz im Fokus Radikaler Strategiewechsel: Heidelberger Druckmaschinen-Aktie springt erneut kräftig an. Goldman hebt Porsche-Rating auf 'Buy'. Neue Kritik am KI-Berater der EU wegen Siemens-Verbindung. Großaktionär plant Milliardenübernahme von HUGO BOSS. Großaktionär Ennoconn will Pflichtangebot zur Übernahme von Kontron. HHLA mit Hauptversammlung. Anthropic-Chef fordert Möglichkeit für Regierungen KI zu stoppen.

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