Ströer-Aktie: Ströer mit Umsatzrekord in einem ersten Quartal

Heute im Fokus

Ukraine-Krieg im Ticker: Asiens Börsen uneinheitlich -- RWE verdient mehr -- Siemens wächst deutlich -- Russland sanktioniert westliche Energiefirmen -- Rivian, Walt Disney, Beyond Meat im Fokus

GRENKE verdient deutlich mehr. Knorr-Bremse mit starkem Auftragseingang. Allianz bestätigt Ausblick. Ströer mit Umsatzrekord in einem ersten Quartal. Zurich mit starkem Wachstum im ersten Quartal. Merck KGaA konkretisiert Prognose. Instone kassiert Jahresziele. Volkswagen will Geländewagenmarke Scout mit E-Pick-up und R-SUV wieder beleben. Google kündigt Pixel Watch an - Prototyp einer Übersetzungs-Brille vorgestellt.