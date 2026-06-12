GEA-Aktie im Fokus: Goldman Sachs startet Bewertung mit "Neutral"
Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Bewertung von GEA mit "Neutral" aufgenommen.
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Das Kursziel liegt bei 56 Euro. GEA sei ein führender Anlagenbauer für die Bereiche Molkerei, Nahrungsmittel und Getränke, schrieb Daniela Costa am Montag. Die Düsseldorfer hätten ihre Kunden in mehr als 150 Ländern und in allen Endmärkten eine der Top-Positionen. Stetes Wachstum und robuste Margen seien in den Aktien aktuell allerdings eingepreist.
/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.06.2026 / 03:14 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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