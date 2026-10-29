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Wachstum

US-Konjunktur bleibt in Schwung: 3,4 Prozent Plus im dritten Quartal

US-Konjunktur bleibt in Schwung: 3,4 Prozent Plus im dritten Quartal

Das US-Wirtschaftswachstum hat im dritten Quartal 2026 an Fahrt aufgenommen und die Erwartungen von Ökonomen übertroffen.

Dies geschah vor dem Hintergrund eines Anstiegs der Unternehmensinvestitionen und starker Verbraucherausgaben. Das Handelsministerium teilte mit, dass das Bruttoinlandsprodukt (BIP) der USA auf das Jahr hochgerechnet um 3,4 Prozent gewachsen ist. Diese Zahl ist inflations- und saisonbereinigt.

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Vom Wall Street Journal befragte Ökonomen hatten ein BIP-Wachstum von 3,1 Prozent erwartet. Im zweiten Quartal war die Wirtschaft um 2,2 Prozent gewachsen. Der Bericht ist der letzte wichtige Indikator für die US-Wirtschaft vor den Zwischenwahlen am Dienstag.

Massive Investitionen in Rechenzentren haben das Wirtschaftswachstum das ganze Jahr über beflügelt. Goldman Sachs prognostizierte kürzlich, dass die Investitionen in künstliche Intelligenz in den USA atemberaubende 1,9 Prozent des BIP erreichen werden.

Zwar fließt ein Großteil dieser Gelder in importierte Chips, doch der Boom schafft auch zahlreiche Arbeitsplätze im Baugewerbe in den USA, da Entwickler im Wettlauf um den Bau von Serverfarmen stehen. Der Anstieg der Bauausgaben hat dazu beigetragen, den Rückgang im Wohnungsbau auszugleichen. Die starke Verbrauchernachfrage stützt zudem die Unternehmensgewinne, insbesondere bei den großen Konzernen, die von den boomenden Aktienmärkten profitieren.

Von Konrad Putzier

DOW JONES

Bildquellen: Prixel Creative / Shutterstock.com, TexBr / Shutterstock.com

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