Wachstum vs. Hoffnung

Zwischen KI-Fantasie und echtem Wachstum verläuft an der Börse oft nur ein schmaler Grat. Bei Palantir und BigBear.ai zeigt sich nach den Quartalszahlen, wer diesen besser meistert.

• Palantir wächst deutlich schneller und hebt die Jahresprognose an

• BigBear.ai verbessert Marge und Backlog, kommt beim Umsatz aber kaum voran

• Für Anleger wird der Abstand zwischen Marktführer und Turnaround-Wette sichtbar



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Warum Palantir und BigBear.ai nicht dieselbe Geschichte erzählen

Palantir und BigBear.ai gehören zu den auffälligeren Börsenstorys im Schnittfeld von künstlicher Intelligenz, Verteidigung und nationaler Sicherheit. Nach den Q1-Zahlen zeigt sich jedoch: Die Aktien erzählen nicht dieselbe Geschichte. Beide Titel gaben nach den Quartalsberichten zunächst nach, doch die Gründe unterscheiden sich TipRanks zufolge deutlich.

Bei Palantir geht es vor allem um die Frage, wie viel Wachstum die Aktie nach dem starken Lauf bereits eingepreist hat. Bei BigBear.ai dagegen lautet die Kernfrage, ob aus KI-Fantasie endlich belastbares Umsatzwachstum wird. Genau dieser Gegensatz macht das Duell für Anleger spannend: Palantir muss hohe Erwartungen rechtfertigen, BigBear.ai muss erst neue Erwartungen aufbauen.

Umsatzdynamik als erster großer Unterschied

Beim Umsatzvergleich wird der Abstand deutlich. Palantir steigerte die Erlöse laut Unternehmensmitteilung im ersten Quartal 2026 um 85 Prozent auf 1,633 Milliarden US-Dollar. BigBear.ai kam laut Unternehmensangaben dagegen auf 34,4 Millionen US-Dollar, nach 34,8 Millionen US-Dollar im Vorjahresquartal. Das ist nicht nur ein Größenunterschied, sondern vor allem ein Unterschied in der Dynamik.

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Palantir profitiert sichtbar von der Nachfrage nach KI-Plattformen im US-Regierungs- und Unternehmensgeschäft. Das US-Geschäft wuchs um 104 Prozent auf 1,282 Milliarden US-Dollar. BigBear.ai verweist zwar auf Beiträge aus der Ask-Sage-Übernahme, musste aber zugleich niedrigere Volumina bei Army-Programmen auffangen. Während Palantir also bereits skaliert, arbeitet BigBear.ai noch daran, den nächsten Wachstumsschub überhaupt auszulösen.

Marge, Gewinn, Ausblick: Hier trennt sich der Marktführer vom Herausforderer

Auch bei Profitabilität und Ausblick wirkt Palantir reifer. Laut Unternehmen erzielte der Konzern einen GAAP-Gewinn je Aktie von 0,34 US-Dollar und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 0,33 US-Dollar. Zudem hob Palantir die Umsatzprognose für 2026 auf 7,650 bis 7,662 Milliarden US-Dollar an. CEO Alex Karp sprach mit Blick auf den "Rule-of-40"-Wert von 145 Prozent sinngemäß davon, dass Palantir diese Kennzahl "gesprengt" habe.

BigBear.ai kann dagegen vor allem bei einzelnen operativen Kennzahlen Fortschritte zeigen. Die Bruttomarge stieg laut Unternehmensmitteilung von 21,3 auf 34,0 Prozent, der Backlog legte gegenüber dem vierten Quartal um 14 Prozent auf 281,9 Millionen US-Dollar zu. Das macht Hoffnung, ersetzt aber noch keinen echten Ergebnissprung: Der Nettoverlust lag bei 56,8 Millionen US-Dollar, das bereinigte EBITDA bei minus 9,9 Millionen US-Dollar. Laut Investing.com bestätigte BigBear.ai zwar die Jahresprognose von 135 bis 165 Millionen US-Dollar Umsatz, doch der Markt wartet nun auf den Beweis, dass aus Backlog und Ask Sage auch sichtbar mehr Erlös wird.

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Teurer Marktführer gegen riskante Turnaround-Wette

Doch ganz ohne Haken ist auch Palantir nicht. Bloomberg zufolge lag der US-Kommerzumsatz von 595 Millionen US-Dollar unter den Erwartungen. TipRanks verweist zudem auf DA-Davidson-Analyst Gil Luria, der sein Kursziel von 180 auf 165 US-Dollar senkte und bei einer neutralen Einstufung blieb. Die Botschaft dahinter: Palantir liefert operativ, aber die Aktie ist längst kein unentdeckter KI-Profiteur mehr.

BigBear.ai hat das gegenteilige Problem. Die Aktie bietet mehr Turnaround-Fantasie, aber auch mehr operative Unsicherheit. Investing.com hatte bereits vor den Zahlen darauf hingewiesen, dass Anleger besonders auf den Beitrag von Ask Sage achten. Genau dort liegt nun der Prüfstein.

Nach den Q1-Zahlen hat Palantir im direkten Duell klar die Nase vorn. BigBear.ai bleibt interessant, aber vorerst eher als spekulative Wette darauf, dass aus besseren Margen, höherem Backlog und neuen Sicherheitsaufträgen in den kommenden Quartalen endlich stärkeres Wachstum wird.

Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.net