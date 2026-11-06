Cloudflare-Aktie springt kräftig an: Rekordquartal und höhere Jahresprognose

Wachstum zieht an

06.11.26 16:22 Uhr

Cloudflare überspringt beim hochgerechneten Jahresumsatz erstmals drei Milliarden US-Dollar, doch eine wichtige Kennzahl läuft gegen den Trend.

• Das Unternehmen hat einen neuen Vertriebschef ernannt, um das nächste Wachstumsniveau zu erreichen, und die Analysten bewerten die Aktie überwiegend positiv mit angehobenen Kurszielen.

• Das Wachstum wird durch einen hohen Preis bei der Profitabilität unterstützt, während die Marge aufgrund der Expansionskosten leicht sinkt; der operative Gewinn stieg jedoch deutlich.

• Cloudflare verzeichnete im dritten Quartal einen Umsatzanstieg um 39 Prozent auf 782,5 Millionen US-Dollar und hob die Jahresprognose erneut an, was das schnellste Wachstum seit fast vier Jahren darstellt.

Umsatz steigt um 39 Prozent und übertrifft die Erwartungen deutlich

Cloudflare hebt die Umsatzprognose für 2026 um fast 100 Millionen US-Dollar an

Bruttomarge sinkt, unter dem Strich bleibt ein Verlust

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Cloudflare wächst so schnell wie seit fast vier Jahren nicht mehr und hebt seine Jahresziele kräftig an, die Anleger greifen zu: Die Cloudflare-Aktie springt am Donnerstag an der NYSE zeitweise um 12,47 Prozent auf 275 US-Dollar an. Der Spezialist für Netzwerkdienste und Internetsicherheit hatte am Donnerstagabend nach US-Börsenschluss seine Zahlen für das dritte Quartal 2026 vorgelegt. Firmenchef Matthew Prince spricht vom besten Quartal in der Geschichte des Unternehmens, der hochgerechnete Jahresumsatz liegt erstmals über drei Milliarden US-Dollar.

Cloudflare übertrifft die Erwartungen auf breiter Front

Der Umsatz klettert im Ende September abgelaufenen Quartal um 39 Prozent auf 782,5 Millionen US-Dollar. Analysten hatten im Schnitt mit rund 737 Millionen US-Dollar gerechnet, Cloudflare selbst hatte nur 736 bis 737 Millionen US-Dollar in Aussicht gestellt. Auch beim Gewinn liefert das Unternehmen mehr als erwartet: Bereinigt verdient Cloudflare 38 Cent je Aktie nach 27 Cent im Vorjahresquartal, der Konsens lag bei 34 Cent. Das bereinigte operative Ergebnis steigt auf 137,1 Millionen US-Dollar, die entsprechende Marge erreicht mit 17,5 Prozent nach 15,3 Prozent einen Rekordwert.

Großkunden und KI-Agenten ziehen das Geschäft an

Getragen wird das Wachstum vor allem von großen Kunden. Sie stehen inzwischen für 75 Prozent des Umsatzes nach 73 Prozent ein Jahr zuvor, wie das Management in der Telefonkonferenz erläuterte. Die Nettobindungsrate bestehender Kunden zieht auf 122 Prozent an, nach 120 Prozent im Vorquartal und 119 Prozent im Vorjahresquartal. Die vertraglich gesicherten Erlöse für die kommenden zwölf Monate (Current RPO) wachsen um 37 Prozent. Zudem stieg nach Unternehmensangaben die Zahl der Entwickler, die auf der Plattform Workers KI-Agenten bauen, binnen eines Quartals von sieben auf zehn Millionen. Prince bezeichnet Cloudflare als Entwicklungsplattform für das von KI geprägte Internet.

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Ausblick: Cloudflare legt die Messlatte für 2026 höher

Für das laufende vierte Quartal stellt Cloudflare einen Umsatz von 845 bis 846 Millionen US-Dollar in Aussicht, ein Plus von rund 38 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Der Markt hatte bislang mit knapp 800 Millionen US-Dollar kalkuliert. Beim bereinigten Gewinn je Aktie peilt das Unternehmen 43 Cent an, die Schätzungen lagen bei 38 Cent. Für das Gesamtjahr steigt die Umsatzprognose auf 2,963 bis 2,964 Milliarden US-Dollar, nachdem zuvor 2,864 bis 2,870 Milliarden US-Dollar angepeilt waren. Den bereinigten Gewinn je Aktie sieht Cloudflare nun bei 1,35 US-Dollar, der Konsens lag zuvor bei 1,26 US-Dollar. Die Anhebung fällt damit spürbar größer aus als die Übererfüllung im dritten Quartal.

Schwächere Bruttomarge, gemischte Signale von Analysten

Ganz ohne Schatten bleibt das Zahlenwerk nicht. Die bereinigte Bruttomarge rutscht auf 72,4 Prozent nach 75,3 Prozent im Vorjahresquartal. Nach US-Rechnungslegung (GAAP) weitet sich der Nettoverlust auf 34,1 Millionen US-Dollar aus, nach 1,3 Millionen US-Dollar ein Jahr zuvor. Darin stecken unter anderem rund 11 Millionen US-Dollar für den Konzernumbau und weitere Sonderposten sowie knapp 11 Millionen US-Dollar Rückstellungen für Rechtsstreitigkeiten. Der Free Cashflow steigt zwar auf 82,1 Millionen US-Dollar, sein Anteil am Umsatz sinkt aber von 13 auf 10 Prozent. Der operative Mittelzufluss wächst mit rund 29 Prozent langsamer als der Umsatz, zugleich steigen die Investitionen in Sachanlagen auf rund 122 Millionen US-Dollar.

Die Analysten ziehen am Freitag unterschiedliche Schlüsse. Goldman Sachs bestätigt laut Investing.com seine Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 420 US-Dollar. Needham bleibt ebenfalls bei „Buy“, senkt das Ziel aber von 380 auf 365 US-Dollar. Cantor Fitzgerald stuft die Aktie laut Benzinga weiter mit „Neutral“ ein und nimmt das Kursziel von 340 auf 310 US-Dollar zurück.

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Martina Köhler, Redaktion Finanzen.net

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