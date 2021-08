Citi-Aktie vorbörslich schwächer: NAB übernimmt australisches Privatkundengeschäft der Citigroup

Die Bank werde den Preis für den Nettovermögenswert in bar zuzüglich einer Prämie von 250 Millionen australischen Dollar (umgerechnet 156,3 Millionen Euro) zahlen. Der Chef des australischen Kreditinstituts, Ross McEwan, erklärte, die geplante Übernahme unterstütze die Wachstumsambitionen der NAB im Privatkundengeschäft. Die geplante Übernahme will die NAB vollständig aus dem bestehenden Vermögen finanzieren. Das Privatkundengeschäft der Citigroup hatte Ende Juni in dem Land ein Kreditvolumen von rund 12,2 Milliarden australische Dollar und Einlagen von rund 9,0 Milliarden Dollar.Vorbörslich verliert die an der NYSE notierte Citigroup-Aktie 0,55 Prozent auf 70,68 Dollar.

DJG/DJN/cbr/err

SYDNEY (Dow Jones)

Bildquellen: gary yim / Shutterstock.com