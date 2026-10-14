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Wachstumsausblick

Airbus-Aktie steigt: Nachfrage nach Luftfahrtdienstleistungen soll sich bis 2045 verdoppeln

Airbus-Aktie steigt: Nachfrage nach Luftfahrtdienstleistungen soll sich bis 2045 verdoppeln

Die Gesamtnachfrage nach Luftfahrtdienstleistungen dürfte sich nach Einschätzung von Airbus innerhalb von etwa 20 Jahren verdoppeln.

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Airbus SE
190.80 EUR 3.50 EUR 1.87 %
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Das Marktvolumen sieht der Flugzeugbauer dann bei über 420 Milliarden US-Dollar. Für diese Dienstleistungen - die Bereiche wie operative Unterstützung, Wartung und digitale Vernetzung umfassen - erwartet Airbus ein durchschnittliches jährliches Wachstum von 3,8 Prozent. Die weltweite Flotte von Flugzeugen dürfte laut Konzern bis 2045 auf 45.550 anwachsen.

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Das Unternehmen rechnet im selben Zeitraum zudem mit einem Anstieg der Passagierzahlen auf 10 Milliarden, was ebenfalls einer Verdopplung gegenüber den aktuellen Zahlen entspricht. Dieser Anstieg werde mehr Wartungstechniker, Piloten und Kabinenpersonal erfordern. Laut Airbus werden mehr als 2,44 Millionen zusätzliche Fachkräfte benötigt.

Die Airbus-Aktie notiert im XETRA-Handel am Mittwoch zeitweise 2,36 Prozent höher bei 190,82 Euro.

DJG/mgo/gos

Dow Jones Newswires

Bildquellen: Selfiy / Shutterstock.com, Naiyyer / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
09.10.26 Airbus SE Hold Jefferies & Company Inc.
09.10.26 Airbus SE Outperform RBC Capital Markets
01.10.26 Airbus SE Outperform Bernstein Research
29.09.26 Airbus SE Outperform RBC Capital Markets
25.09.26 Airbus SE Hold Jefferies & Company Inc.

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