Wachstumschancen

Die Lufthansa Group will künftig enger mit der Fluggesellschaft Air India zusammenarbeiten, um neue Wachstumschancen zu nutzen, die sich im Rahmen des im Januar geschlossenen Freihandelsvertrages zwischen Indien und der Europäischen Union (EU) ergeben.

Die beiden Unternehmenschefs, Lufthansa-CEO Carsten Spohr und Air-India-CEO Campbell Wilson, unterzeichneten am Dienstag eine entsprechende Absichtserklärung (Memorandum of Understanding). Diese bilde den Rahmen für ein zukünftiges "Joint Business Agreement" zwischen den Fluggesellschaften der Lufthansa Group sowie Air India und Air India Express, teilte der MDAX-Konzern mit.

Indien sei für die Lufthansa Group bei Langstreckenflügen bereits der zweitwichtigste Markt nach den USA. Im Rahmen des Luftfahrtbündnisses Star Alliance bieten die Fluggesellschaften des Airlines-Konzerns und Air India aktuell Codeshare-Flüge auf 146 Strecken in 22 Länder an. Das gemeinsame Netz umfasst der Mitteilung zufolge 15 indische und 27 europäische Ziele.

Das am Dienstag unterzeichnete "Memorandum of Understanding" werde sich in einem ersten Schritt auf die Erweiterung und gemeinsame Vermarktung des Flugangebotes konzentrieren. In einem zweiten Schritt sollen die restlichen Länder der EU und der indischen Subkontinent miteinbezogen werden. Der genaue Umfang, einschließlich spezifischer Strecken und Märkte, werde nach Abschluss des kommerziellen "Joint Business Agreement" festgelegt, vorbehaltlich erforderlicher behördlicher und kartellrechtlicher Genehmigungen.

Perspektivisch soll die Zusammenarbeit in mehreren Bereichen vertieft werden, etwa bei der Koordination von Flugplänen und Streckennetzen, um Umsteigezeiten zu verkürzen, oder bei der Verzahnung von Vielfliegerprogrammen.

Im XETRA-Handel notiert die Lufthansa-Aktie zeitweise 1,38 Prozent tiefer bei 9,12 Euro.

DOW JONES