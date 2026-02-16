DAX24.831 +0,1%Est505.978 ±-0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7500 +0,2%Nas22.547 -0,2%Bitcoin57.519 -1,1%Euro1,1833 -0,2%Öl68,80 +0,3%Gold4.937 -1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Siemens 723610 Rheinmetall 703000 SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 Amazon 906866 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 DroneShield A2DMAA Bayer BAY001 RENK RENK73 BASF BASF11 Deutsche Bank 514000 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX leicht im Plus -- Novo Nordisk setzt Aktienrückkauf fort -- Rheinmetall mit Großauftrag -- Steyr, Microsoft, TeamViewer, Norwegian, BHP, Ottobock, Warner Bros., NORMA im Fokus
Top News
Commodities im Fokus: So bewegen sich Öl & Co. am Mittag Commodities im Fokus: So bewegen sich Öl & Co. am Mittag
Lufthansa-Aktie im Minus: Ausbau von strategischer Partnerschaft mit Air India Lufthansa-Aktie im Minus: Ausbau von strategischer Partnerschaft mit Air India
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Unser ETF-Compass 2026: Die wichtigsten Trends für ETF-Anleger in diesem Jahr. Hier geht's zur Übersicht.
Wachstumschancen

Lufthansa-Aktie im Minus: Ausbau von strategischer Partnerschaft mit Air India

17.02.26 13:14 Uhr
Lufthansa & Air India: Partnerschaft ausgebaut - Aktie sinkt | finanzen.net

Die Lufthansa Group will künftig enger mit der Fluggesellschaft Air India zusammenarbeiten, um neue Wachstumschancen zu nutzen, die sich im Rahmen des im Januar geschlossenen Freihandelsvertrages zwischen Indien und der Europäischen Union (EU) ergeben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Lufthansa AG
9,11 EUR -0,14 EUR -1,47%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die beiden Unternehmenschefs, Lufthansa-CEO Carsten Spohr und Air-India-CEO Campbell Wilson, unterzeichneten am Dienstag eine entsprechende Absichtserklärung (Memorandum of Understanding). Diese bilde den Rahmen für ein zukünftiges "Joint Business Agreement" zwischen den Fluggesellschaften der Lufthansa Group sowie Air India und Air India Express, teilte der MDAX-Konzern mit.

Wer­bung

Indien sei für die Lufthansa Group bei Langstreckenflügen bereits der zweitwichtigste Markt nach den USA. Im Rahmen des Luftfahrtbündnisses Star Alliance bieten die Fluggesellschaften des Airlines-Konzerns und Air India aktuell Codeshare-Flüge auf 146 Strecken in 22 Länder an. Das gemeinsame Netz umfasst der Mitteilung zufolge 15 indische und 27 europäische Ziele.

Das am Dienstag unterzeichnete "Memorandum of Understanding" werde sich in einem ersten Schritt auf die Erweiterung und gemeinsame Vermarktung des Flugangebotes konzentrieren. In einem zweiten Schritt sollen die restlichen Länder der EU und der indischen Subkontinent miteinbezogen werden. Der genaue Umfang, einschließlich spezifischer Strecken und Märkte, werde nach Abschluss des kommerziellen "Joint Business Agreement" festgelegt, vorbehaltlich erforderlicher behördlicher und kartellrechtlicher Genehmigungen.

Perspektivisch soll die Zusammenarbeit in mehreren Bereichen vertieft werden, etwa bei der Koordination von Flugplänen und Streckennetzen, um Umsteigezeiten zu verkürzen, oder bei der Verzahnung von Vielfliegerprogrammen.

Wer­bung

Im XETRA-Handel notiert die Lufthansa-Aktie zeitweise 1,38 Prozent tiefer bei 9,12 Euro.

DOW JONES

Ausgewählte Hebelprodukte auf Lufthansa

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lufthansa

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com, Christopher Parypa / Shutterstock.com

Nachrichten zu Lufthansa AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Lufthansa AG

DatumRatingAnalyst
11.02.2026Lufthansa NeutralJP Morgan Chase & Co.
20.01.2026Lufthansa Market-PerformBernstein Research
16.01.2026Lufthansa Market-PerformBernstein Research
15.01.2026Lufthansa HoldDeutsche Bank AG
14.01.2026Lufthansa UnderweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
10.12.2025Lufthansa BuyUBS AG
18.11.2025Lufthansa BuyUBS AG
03.11.2025Lufthansa BuyUBS AG
29.09.2025Lufthansa BuyUBS AG
09.09.2025Lufthansa BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
11.02.2026Lufthansa NeutralJP Morgan Chase & Co.
20.01.2026Lufthansa Market-PerformBernstein Research
16.01.2026Lufthansa Market-PerformBernstein Research
15.01.2026Lufthansa HoldDeutsche Bank AG
09.01.2026Lufthansa Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
14.01.2026Lufthansa UnderweightBarclays Capital
18.11.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.
12.11.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.
31.10.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.
30.10.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Lufthansa AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen