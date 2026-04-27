DAX23.955 -1,6%Est505.808 -1,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,40 +1,0%Nas26.088 -0,7%Bitcoin69.048 +0,7%Euro1,1734 -0,1%Öl106,3 -1,3%Gold4.706 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Plug Power A1JA81 SAP 716460 Bayer BAY001 Lufthansa 823212 Micron Technology 869020 Infineon 623100 Intel 855681 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 RENK RENK73 AMD (Advanced Micro Devices) 863186
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Asiens Börsen im Plus -- VW, Mercedes & Co.: Autoindustrie rechnet mit größerem Stellenabbau -- Allianz, Merck, Telekom, Siemens im Fokus
Top News
Hoffnung auf Gegenbewegung: DAX könnte sich wieder der 24.000er-Marke nähern Hoffnung auf Gegenbewegung: DAX könnte sich wieder der 24.000er-Marke nähern
Börsenhandel am Mittwoch: 10 wichtige Fakten - Birkenstock öffnet Bücher Börsenhandel am Mittwoch: 10 wichtige Fakten - Birkenstock öffnet Bücher
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wachstumskurs bestätigt

grenke-Aktie fester: Neugeschäft zieht an - ist das die Wende nach dem Margen-Druck?

13.05.26 08:03 Uhr
Überraschender Gewinn-Sprung: Die grenke-Aktie lässt die Bären alt aussehen | finanzen.net

Der Leasingspezialist grenke ist trotz des schlechten wirtschaftlichen Umfelds weiter auf Wachstumskurs.

Werte in diesem Artikel
Aktien
grenke AG
12,46 EUR 0,28 EUR 2,30%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Leasingneugeschäft legte im ersten Quartal um 4,2 Prozent auf 786 Millionen Euro zu, wie das im SDAX notierte Unternehmen am Mittwoch in Baden-Baden mitteilte. Die Deckungsbeitragsmarge (DB2) des Neugeschäfts lag mit 16,1 Prozent unter dem hohen Wert von 17,5 Prozent ein Jahr zuvor. Das Niveau vor einem Jahr sei von positiven Zinseffekten getrieben überdurchschnittlich hoch gewesen. Die Marge nahm gegenüber dem Vorquartal auch wieder zu. Allerdings blieb die Schadenquote wegen wirtschaftlicher Probleme der Kunden mit 1,9 Prozent erhöht und lag damit so hoch wie ein Jahr zuvor. Unter dem Strich zog der Gewinn um mehr als die Hälfte auf 15,5 Millionen Euro an. Chef Sebastian Hirsch bestätigte die Jahresprognosen.

Vorbörslich geht es via Tradegate für die grenke-Aktie zeitweise um 1,78 Prozent auf 12,60 Euro hoch.

/men/zb

BADEN-BADEN (dpa-AFX)

Bildquellen: GRENKE AG

Nachrichten zu grenke AG

DatumMeistgelesen

Analysen zu grenke AG

DatumRatingAnalyst
23.03.2026grenke BuyDeutsche Bank AG
13.03.2026grenke BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.03.2026grenke KaufenDZ BANK
12.03.2026grenke BuyWarburg Research
12.02.2026grenke BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
23.03.2026grenke BuyDeutsche Bank AG
13.03.2026grenke BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.03.2026grenke KaufenDZ BANK
12.03.2026grenke BuyWarburg Research
12.02.2026grenke BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
31.10.2024GRENKE HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
20.03.2023GRENKE HoldDeutsche Bank AG
03.03.2023GRENKE HoldDeutsche Bank AG
05.01.2023GRENKE HoldDeutsche Bank AG
11.11.2022GRENKE HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
09.09.2020GRENKE ReduceKepler Cheuvreux
30.07.2020GRENKE ReduceKepler Cheuvreux
13.05.2020GRENKE ReduceKepler Cheuvreux
01.04.2020GRENKE ReduceKepler Cheuvreux
16.02.2009GRENKELEASING underperformCheuvreux SA

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für grenke AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen