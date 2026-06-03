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DHL-Aktie tiefer: Millioneninvestitionen bis 2027 in Frankreich geplant

04.06.26 11:45 Uhr
DHL-Aktie tiefer Präsenz in Frankreich wird mit Millionenaufwand ausgebaut | finanzen.net

Der Logistikkonzern DHL hat angekündigt, zwischen 2026 und 2027 rund 160 Millionen Euro in Frankreich zu investieren.

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Das Geld soll in den Ausbau logistischer Kapazitäten, die Modernisierung der Infrastruktur und die Beschleunigung von Dekarbonisierungsmaßnahmen in allen Geschäftsbereichen des DAX-Konzerns in Frankreich fließen, wie die DHL Group mitteilte.

Der Konzern hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2050 Netto-Null-Treibhausgasemissionen aus seinen Logistikaktivitäten zu erreichen.

Die DHL Group ist seit 1976 in Frankreich aktiv. DHL-CEO Tobias Meyer bezeichnete das Land als einen "Schlüsselmarkt" für den Konzern. Das Gesamtvolumen der DHL-Investitionen in Frankreich im Zeitraum von 2018 bis 2027 steigt damit auf rund 900 Millionen Euro.

Die DHL-Aktie verliert via XETRA zeitweise um 0,57 Prozent auf 52,24 Euro.

DJG/sha/gos

DOW JONES

Bildquellen: AIF, Erasmus Wolff / Shutterstock.com

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