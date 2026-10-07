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Wachstumspotenzial

Heidelberg Materials-Aktie gibt nach: Zukauf im skandinavischen Zuschlagstoff- und Asphaltgeschäft

Heidelberg Materials-Aktie gibt nach: Zukauf im skandinavischen Zuschlagstoff- und Asphaltgeschäft

Heidelberg Materials übernimmt für einen bereinigten Unternehmenswert von rund 5,5 Milliarden schwedischen Kronen (rund 490 Millionen Euro) das Geschäft mit Zuschlagstoffen und Asphalt des schwedischen Bau- und Immobilienkonzerns NCC.

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Der deutsche Baustoffriese erschließt sich laut eigenen Angaben damit weiteres Wachstumspotenzial in Schweden und Norwegen, wo die Nachfrage im Infrastrukturbereich steigt.

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Die Industriesparte der NCC AB betreibe in Schweden und Norwegen 106 Zuschlagstoffstandorte mit erheblichen Reserven sowie 44 Heißasphaltwerke, heißt es in der Mitteilung. Bereinigt um liquide Mittel und Finanzschulden ergebe sich ein Unternehmenswert der Transaktion von rund 5,5 Milliarden Kronen. Das daraus resultierende Pro-forma-EBITDA-Multiple liege unter dem entsprechenden Multiple von Heidelberg Materials.

Heidelberg-Materials-CEO Dominik von Achten bezeichnete den Zukauf als weiteren wichtigen Schritt, das Portfolio zu verbessern und das Geschäft in Skandinavien zu stärken. Die Übernahme muss noch von Behörden freigegeben werden.

Die Heidelberg Materials-Aktie verliert am Mittwoch im XETRA-Handel zeitweise 0,68 Prozent auf 145,95 Euro.

DJG/rio/hab

Dow Jones Newswires

Bildquellen: Strahlengang / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
09:21 Heidelberg Materials Buy Deutsche Bank AG
01.10.26 Heidelberg Materials Overweight JP Morgan Chase & Co.
01.10.26 Heidelberg Materials Buy Jefferies & Company Inc.
22.09.26 Heidelberg Materials Buy Jefferies & Company Inc.
22.09.26 Heidelberg Materials Buy UBS AG

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