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Wachstumsraten

DHL-Aktie dennoch in Rot: Konzern verdient im 3. Quartal mehr - Ergebnisse im Blick

DHL-Aktie dennoch in Rot: Konzern verdient im 3. Quartal mehr - Ergebnisse im Blick

Die DHL Group hat nach den nun veröffentlichten ausführlichen Ergebnissen im dritten Quartal beim Umsatzplus und EBIT die vorläufigen Ergebnisse leicht übertroffen.

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Auch unter dem Strich legte der Bonner Logistikkonzern bei den Gewinnen deutlich zu, allerdings mit einstelligen Wachstumsraten.

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Die Geschäftsentwicklung im dritten Quartal - und die erwartete "robuste saisonale Entwicklung" im vierten Quartal - hatten den DAX-Konzern Mitte Oktober bewogen, für das Gesamtjahr die Ziele für das Konzern-EBIT, den Free Cashflow sowie die Investitionen in Sachanlagen hochzuschrauben. Für das EBIT-Ziel ist dies die zweite Anhebung im laufenden Jahr. Außerdem will der Konzern die Mittelfrist-EBIT-Prognose von mehr als 7 Milliarden Euro im März überprüfen. Denn bereits für 2026 lautet das EBIT-Ziel "über 7,0 Milliarden Euro".

Wie aus dem Finanzbericht hervorgeht, hat DHL im dritten Quartal nach Steuern und Dritten 907 Millionen Euro verdient, ein Plus von 8 Prozent zum Vorjahr. Je Aktie unverwässert betrug der Gewinn 0,82 Euro nach 0,75 Euro.

Der operative Gewinn EBIT kletterte um 16,2 (vorläufig 16) Prozent auf 1,72 (vorläufig 1,71) Milliarden Euro, die entsprechende Marge verbesserte sich auf 7,6 Prozent von 7,3 Prozent im Vorjahr. Der Umsatz betrug 22,7 (vorläufig 22,6) Milliarden Euro, das Umsatzplus 12,6 Prozent.

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Der Free Cashflow (ohne M&A) sank auf 901 (vorläufig rund 900) Millionen Euro von 1,2 Milliarden im Vorjahr. Enthalten sind hier laut Mitteilung 256 Millionen Euro an Zahlungen im Zusammenhang mit US-Importzöllen (IEEPA-Zahlungen gemäß des International Emergency Economic Powers Act). Ohne diese wäre der Free Cashflow wieder über 1 Milliarde Euro gelandet.

Im Gesamtjahr peilt die DHL Group seit Oktober ein Konzern-EBIT von über 7 Milliarden Euro an. Der Free Cashflow (ohne M&A) soll nun bei über 3,2 Milliarden Euro landen. Die Investitionen in Sachanlagen (Capex) plant der Konzern für 2026 nun bei rund 3,6 Milliarden Euro.

Die DHL-Aktie verliert im vorbörslichen Tradegate-Handel zwischenzeitlich 0,4 Prozent zu ihrem Vortagsschluss auf XETRA.

DJG/uxd/kla

DOW JONES

Bildquellen: ESB Professional / Shutterstock.com

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29.10.26 DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.10.26 DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight JP Morgan Chase & Co.
23.10.26 DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform Bernstein Research
20.10.26 DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight Barclays Capital
19.10.26 DHL Group (ex Deutsche Post) Kaufen DZ BANK

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