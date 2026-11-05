DHL-Aktie in Grün: Konzern verdient im 3. Quartal mehr - Ergebnisse im Blick

Wachstumsraten

05.11.26 12:22 Uhr

Die DHL Group hat nach den nun veröffentlichten ausführlichen Ergebnissen im dritten Quartal beim Umsatzplus und EBIT die vorläufigen Ergebnisse leicht übertroffen.

Auch unter dem Strich legte der Bonner Logistikkonzern bei den Gewinnen deutlich zu, allerdings mit einstelligen Wachstumsraten.

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Die Geschäftsentwicklung im dritten Quartal - und die erwartete "robuste saisonale Entwicklung" im vierten Quartal - hatten den DAX-Konzern Mitte Oktober bewogen, für das Gesamtjahr die Ziele für das Konzern-EBIT, den Free Cashflow sowie die Investitionen in Sachanlagen hochzuschrauben. Für das EBIT-Ziel ist dies die zweite Anhebung im laufenden Jahr. Außerdem will der Konzern die Mittelfrist-EBIT-Prognose von mehr als 7 Milliarden Euro im März überprüfen. Denn bereits für 2026 lautet das EBIT-Ziel "über 7,0 Milliarden Euro".

Wie aus dem Finanzbericht hervorgeht, hat DHL im dritten Quartal nach Steuern und Dritten 907 Millionen Euro verdient, ein Plus von 8 Prozent zum Vorjahr. Je Aktie unverwässert betrug der Gewinn 0,82 Euro nach 0,75 Euro.

Der operative Gewinn EBIT kletterte um 16,2 (vorläufig 16) Prozent auf 1,72 (vorläufig 1,71) Milliarden Euro, die entsprechende Marge verbesserte sich auf 7,6 Prozent von 7,3 Prozent im Vorjahr. Der Umsatz betrug 22,7 (vorläufig 22,6) Milliarden Euro, das Umsatzplus 12,6 Prozent.

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Der Free Cashflow (ohne M&A) sank auf 901 (vorläufig rund 900) Millionen Euro von 1,2 Milliarden im Vorjahr. Enthalten sind hier laut Mitteilung 256 Millionen Euro an Zahlungen im Zusammenhang mit US-Importzöllen (IEEPA-Zahlungen gemäß des International Emergency Economic Powers Act). Ohne diese wäre der Free Cashflow wieder über 1 Milliarde Euro gelandet.

Im Gesamtjahr peilt die DHL Group seit Oktober ein Konzern-EBIT von über 7 Milliarden Euro an. Der Free Cashflow (ohne M&A) soll nun bei über 3,2 Milliarden Euro landen. Die Investitionen in Sachanlagen (Capex) plant der Konzern für 2026 nun bei rund 3,6 Milliarden Euro.

DHL-CFO: Spürten im 3Q zweistellige Volumenrückgänge bei Paketen aus China

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DHL hat im dritten Quartal deutliche Rückgänge der Paketvolumina aus China gespürt, seit die EU im Juli Billigpakete verteuert hat. "Wenn Sie sich unsere Volumenentwicklung bei Paket im dritten Quartal anschauen, hatten wir ein relativ flaches Volumen - also kein Wachstum, wie wir das normalerweise erwarten würden. Ein wesentlicher Grund dafür ist der zweistellige Rückgang bei den chinesischen Volumina", sagte DHL-CFO Melanie Kreis. Das sei im Rahmen der Erwartungen. Interessant werde, was nach dem 1. November mit den 2 Euro passiert, die die EU zusätzlich erhebt. "Das ist noch zu früh zu beurteilen, aber die direkten Sendungen aus Asien/China waren im 3Q deutlich rückläufig." Sie merkte an, dass die chinesischen Kunden auf die Gebührenerhöhungen reagieren, indem sie mehr Lagerhaltung in Europa betreiben, sodass die Sendungsmengen mit Luftfracht oder Seefracht nach Europa kommen, in Lagerhäuser gehen und von dort kommissioniert werden. "Das ist schon ein Trend, den wir sehen", sagte Kreis:

Die Europäische Union hat den Import von Billigpaketen aus Drittländern wie China massiv verteuert und reguliert. Seit Juli 2026 ist die alte 150-Euro-Zollfreigrenze (De-minimis-Regelung) abgeschafft, die besagte, dass Waren aus einem Nicht-EU-Drittland bis zu einem Sachwert von 150 Euro zollfrei in die Europäische Union eingeführt werden konnten. Seither müssen Händler einen Pauschalzoll von 3 Euro pro Warenkategorie auf alle EU-Importe zahlen, der an Verbraucher weitergegeben werden kann. Seit 1. November 2026 erhebt der Zoll zusätzlich eine EU-Bearbeitungsgebühr von 2 Euro pro Warenkategorie. Sie fällt unabhängig vom Warenwert an. Die DHL-Aktie gewinnt im XETRA-Handel zwischenzeitlich 0,33 Prozent auf 60,46 Euro.

DJG/uxd/kla

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