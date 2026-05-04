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Wachstumsrausch

AIXTRON-Rally außer Kontrolle? Aktie enteilt sogar den optimistischen Analysten

05.05.26 14:35 Uhr
AIXTRON-Aktie im Rally-Modus: Warum Experten jetzt die Bremse ziehen | finanzen.net

Die AIXTRON-Aktie setzt ihren rasanten Höhenflug fort und trifft dabei auf die zunehmende Skepsis der Experten. Das sollten Anleger wissen.

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• AIXTRON-Aktie steigt nach Jahreshoch weiter nach oben
• Experten zeigen sich nach fulminanter Rally vorsichtig
• Ist das Papier überbewertet?

AIXTRON-Aktie klettert nach Jahreshoch weiter

Nachdem es für die Papiere von AIXTRON bereits zu Wochenbeginn nach oben ging, scheint die Aufwärtsdynamik noch kein Ende zu finden. Am Montag erreichte das Papier bei 50,04 Euro ein 52-Wochen-Hoch. Am Dienstag geht es mir der beeindruckenden Rally nun weiter. Via XETRA steigt die Aktie zeitweise um 5,43 Prozent auf 50,66 Euro.

Konkrete Unternehmensnachrichten wie neue Aufträge oder Quartalszahlen lagen dem Kurssprung nicht zugrunde - die Bewegung reiht sich vielmehr in eine seit Monaten laufende Rally ein.
So stieg das Papier innerhalb der letzten drei Monte um stolze 154,49 Prozent. Seit Jahresbeginn liegt das Kursplus sogar bei 191,48 Prozent. Innerhalb der vergangenen 52 Wochen kletterte der Kurs um sagenhafte 300 Prozent.

Experten scheinen unsicher

Experten scheinen sich jedoch unsicher zu sein, wie weit es für AIXTRON noch gehen kann. Nach der beeindruckenden Kursrally der vergangenen Monate schlagen die ersten Experten vorsichtigere Töne an, obwohl die fundamentalen Aussichten für den Halbleiterzulieferer weiterhin positiv bewertet werden. Sowohl die DZ Bank als auch Barclays stuften die Aktie herab - die DZ Bank von "Kaufen" auf "Halten", Barclays von "Overweight" auf "Equal Weight". Trotz dieser Abstufungen wurden die Kursziele deutlich angehoben: Die DZ Bank sieht den fairen Wert nun bei 45 Euro (zuvor 32 Euro), während Barclays das Ziel auf 39 Euro (zuvor 33 Euro) setzte.

Die Analysten Armin Kremser (DZ Bank) und Simon Coles (Barclays) sind sich einig, dass die positiven Geschäftsperspektiven - insbesondere die zurückkehrende Dynamik im Bereich der Optoelektronik - mittlerweile weitgehend eingepreist sind. Während Kremser warnt, dass Anleger bereits zu viele "Vorschusslorbeeren" verteilt hätten und das Unternehmen nun erst in seine hohe Bewertung hineinwachsen müsse, sieht Coles nach der überdurchschnittlichen Performance seit Oktober kaum noch weiteren Spielraum für signifikante Kursgewinne.

Trotz der fundamental guten Aussichten mahnen die jüngsten Abstufungen deshalb zur Wachsamkeit. Dass der Aktienkurs die neuen, angehobenen Kursziele von Barclays und der DZ Bank bereits deutlich übersprungen hat, unterstreicht die aktuelle Überhitzungsgefahr. Damit die Rally nachhaltig bleibt, muss AIXTRON in den kommenden Quartalen liefern.

Evelyn Schmal, Redaktion finanzen.net

Bildquellen: SmartCaps, AIXTRON SE

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