DAX im Plus erwartet -- Asiens Börsen uneins -- Mercedes-Benz mit Gewinneinbruch -- Siemens erhöht Ergebnisprognose -- Deutsche Börse, Novo Nordisk, Viking, Lufthansa, thyssenkrupp, Cisco im Fokus
Jahresausblick mit André Stagge: KI-Rallye oder platzt die Schuldenblase?
DAX am Donnerstag mit Startplus erwartet - 25.000-Punkte-Marke bleibt im Blickpunkt
Wachstumsschub

McDonald's-Aktie stabil: 5-Dollar-Menüs befeuern US-Wachstum und schlagen Analysten-Prognosen

12.02.26 08:30 Uhr
McDonald's liefert starke Quartalszahlen - Warum die Aktie an der NYSE dennoch auf der Stelle tritt | finanzen.net

Ein stärkerer Fokus auf günstigere Menü-Angebote in den Vereinigten Staaten hat McDonald's im vergangenen Quartal zu beschleunigtem Wachstum verholfen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
McDonald's Corp.
271,95 EUR -0,50 EUR -0,18%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im US-Markt stiegen die Umsätze auf vergleichbarer Basis im Jahresvergleich um 6,8 Prozent, während Analysten im Schnitt mit einem Plus von 5,4 Prozent gerechnet hatten. Zugleich war das US-Geschäft im Vorjahresquartal von einem Kolibakterien-Ausbruch gebremst worden.

Wer­bung

McDonald's verkauft weltweit mehr

Weltweit wuchsen die Verkäufe auf vergleichbarer Basis um 5,7 Prozent. Am Markt war im Schnitt ein Plus von 3,9 Prozent erwartet worden. Der weltweite Quartalsumsatz des Schnellrestaurant-Konzerns stieg im Jahresvergleich um zehn Prozent auf sieben Milliarden Dollar. Unter dem Strich gab es einen Gewinn von 2,16 Milliarden Dollar, sieben Prozent mehr als ein Jahr zuvor.

McDonald's und andere Fast-Food-Ketten nahmen im US-Markt günstigere Menü-Bündel ab Preisen von 5 Dollar ins Angebot. Der Grund war, dass Menschen mit geringeren Einkommen angesichts der hohen Lebenshaltungskosten spürbar ihre Ausgaben bei den Schnellrestaurants zurückgefahren hatten. McDonald's-Chef Chris Kempczinski betonte, dass man den Kunden zugehört habe.

So reagiert die McDonald's-Aktie

Im nachbörslichen NYSE-Handel zeigt sich McDonald's-Aktie unbeeindruckt und gibt um 0,13 Prozent auf 322,80 US-Dollar nach.

/so/DP/he

CHICAGO (dpa-AFX)

In eigener Sache

Übrigens: McDonalds und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: Luciano Mortula / Shutterstock.com, paul prescott / Shutterstock.com

