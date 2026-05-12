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Wachstumsträger

QIAGEN-Aktie dreht ins Plus: Umsatz und Gewinn übertreffen Erwartungen - Prognose bestätigt

QIAGEN-Aktie dreht ins Plus: Umsatz und Gewinn übertreffen Erwartungen - Prognose bestätigt

QIAGEN hat im zweiten Quartal bei Umsatz und bereinigtem Gewinn besser abgeschnitten als erwartet und die Prognose bestätigt.

Das Diagnostikunternehmen profitierte von seinen Wachstumsträgern. So blieb der Umsatz mit 535 Millionen US-Dollar in den Monaten April bis Juni konstant, wie der DAX-Konzern mitteilte, nachdem er zuvor selbst einen Rückgang von 2 Prozent in Aussicht gestellt hatte. QIAGEN erwirtschaftete damit einen bereinigten Gewinn je Aktie von 0,62 Dollar, ein Plus von 3 Prozent. Prognostiziert worden waren hier 0,60 Dollar.

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"Unsere Wachstumsträger, insbesondere die Probentechnologien, QIAcuity und QDI, haben solide Zuwächse erzielt", sagte Konzernchef Thierry Bernard. Das Plus hier bezifferte er mit etwa 5 Prozent. Zugleich sei QIAGEN in den USA mit anhaltendem Druck bei den Ausgaben für Instrumente konfrontiert gewesen.

Für 2026 wurde die Prognose bestätigt. QIAGEN rechnet weiterhin zu konstanten Wechselkursen mit einem Umsatzwachstum von 1 bis 2 Prozent und einem bereinigten Gewinn je Aktie von mindestens 2,43 Dollar. Für das aktuelle dritte Quartal erwartet das Unternehmen ein währungsbereinigtes Umsatzplus von 1 bis 2 Prozent sowie einen bereinigten Gewinn je Aktie von mindestens 0,62 Dollar.

QIAGEN hatte im Frühjahr seine ursprünglichen Wachstumsziele für 2026 von mindestens 5 Prozent gesenkt. Begründet wurde dies unter anderem mit einer geringeren Nachfrage nach dem Tuberkulose-Test QuantiFERON seitens der US-Behörden.

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Am Donnerstag steigt die QIAGEN-Aktie nach anfänglichen Verlusten im XETRA-Handel zeitweise 0,45 Prozent auf 36,54 Euro.

DOW JONES

Bildquellen: Dennis Diatel / Shutterstock.com, QIAGEN

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