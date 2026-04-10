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EVOTEC-Aktie zieht kräftig an: KI-Hype treibt an - Berenberg bleibt klar bullish

14.04.26 11:56 Uhr
EVOTEC-Aktie klettert: Analysten sehen KI als Mega-Chance - neue Rally voraus? | finanzen.net

Die Aktie des Wirkstoffforschers EVOTEC hat nach einer positiven Analystenstudie der Privatbank Berenberg spürbar zugelegt.

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• EVOTEC-Aktie legt nach Berenberg-Analyse deutlich zu
• KI-Trend gilt als wichtiger Wachstumstreiber
• Fortschritte beim operativen Ergebnis

Die Aktie des Wirkstoffforschers EVOTEC hat nach einer aktuellen Analyse der Privatbank Berenberg positiv reagiert und im Handel zugelegt. Auslöser ist eine weiterhin optimistische Einschätzung der Analysten, die das Papier unverändert mit "Buy" und einem Kursziel von 9,70 Euro bewerten, wie dpa-AFX Analyser berichtet.

Berenberg sieht KI als zentralen Wachstumstreiber

Laut einer am Dienstag veröffentlichten Studie hebt Analyst Christian Ehmann die wachsende Bedeutung KI-gestützter Wirkstoffentwicklung hervor. Immer mehr Pharma- und Biotechunternehmen setzen auf künstliche Intelligenz, um neue Medikamente schneller und effizienter zu entwickeln.

Diese innovativen Ansätze müssten jedoch in der Praxis validiert werden. Genau hier sieht Berenberg einen klaren Vorteil für EVOTEC. Ehmann betonte laut dpa-AFX Analyser, dass entsprechende Wirkstoffe nun "in der realen Welt" einem Härtetest unterzogen würden. Damit positioniert sich das Unternehmen als wichtiger Partner zwischen digitaler Forschung und praktischer Anwendung.

Aktie reagiert positiv - Anleger greifen zu

Die Marktreaktion ließ nicht lange auf sich warten: Nach Veröffentlichung der Analysteneinschätzung legte die EVOTEC -Aktie im XETRA-Handel um kräftige 8,83 Prozent zu auf 5,12 Euro. Anleger honorierten damit die bestätigte Kaufempfehlung sowie die Aussicht, dass das Unternehmen zu den potenziellen Gewinnern des KI-Trends in der Pharmaforschung zählen könnte.

Auch wenn das Marktumfeld für Biotech-Werte weiterhin volatil bleibt, zeigt die Kursreaktion, dass positive Analystenstimmen derzeit einen deutlichen Einfluss auf die Stimmung rund um die Aktie haben.

Fortschritte beim operativen Ergebnis sorgen für Impulse am Markt

Auch die jüngsten Geschäftszahlen, die Anfang April veröffentlich wurden, sorgten bei der EVOTEC für positive Impulse an der Börse. Zwar blieb unter dem Strich weiterhin ein deutlicher Verlust, dieser konnte jedoch von rund 196 Millionen Euro im Vorjahr auf knapp 104 Millionen Euro fast halbiert werden. Zudem bestätigte das Unternehmen, dass es weiterhin keine Dividende geben wird, da kein ausschüttungsfähiger Bilanzgewinn vorliegt und potenzielle Überschüsse gezielt in das Wachstum investiert werden sollen.

Unterstützt wurde die Stimmung zusätzlich durch die Aussicht auf mögliche Mehreinnahmen im Zusammenhang mit der Tubulis-Transaktion und einer Beteiligung vom US-Pharmariesen Gilead Sciences, was die Wachstumsperspektiven des Unternehmens am Markt weiter untermauerte.

KI im Zentrum der Investmentstory?

Für die kommenden Monate bleibt der KI-Trend vermutlich ein entscheidender Faktor für die Bewertung von EVOTEC. Sollte sich die Nachfrage nach KI-gestützten Entwicklungsprojekten weiter erhöhen, könnte das Unternehmen seine Rolle als zentraler Partner der Pharmaindustrie weiter ausbauen.

Bettina Schneider, Redaktion finanzen.net

Bildquellen: REMY GABALDA/AFP/Getty Images

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