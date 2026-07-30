DAX 25.651 +0,2%ESt50 6.375 +0,5%MSCI World 4.822 +1,6%Top 10 Crypto 8,28 -0,3%Nas 25.421 +1,2%Bitcoin 55.436 -1,3%Euro 1,1501 -0,2%Öl 90,6 +1,8%Gold 4.032 -1,7%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Wachstumstreiber

Heidelberg-Materials-Aktie im Minus: KI treibt Baumaterialien-Nachfrage laut CEO bis nach 2030

Heidelberg-Materials-Aktie im Minus: KI treibt Baumaterialien-Nachfrage laut CEO bis nach 2030

Bauliche Investitionen im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz (KI) sind ein wesentlicher Wachstumstreiber für Baustofflieferanten und werden laut dem Vorstandschef von Heidelberg Materials auch im nächsten Jahrzehnt eine wichtige Quelle der Nachfrage sein.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Heidelberg Materials
159.00 EUR -8.20 EUR -4.90 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

Lange habe sich die Branche mit ihrem Absatz auf ein relativ ausgewogenes Verhältnis von Wohnungsbau, gewerblichem Bau und Infrastrukturnachfrage gestützt, sagte Dominik von Achten, der CEO des DAX-Konzerns, in einem Interview. Inzwischen seien Bauten mit KI-Hintergrund und staatlich geförderte Infrastrukturausgaben die wichtigsten Wachstumstreiber für den Baustoffkonzern.

Werbung

"Das hat sich in den letzten Jahren eindeutig verschoben", sagte von Achten.

Bereits jetzt schlägt sich dies im Geschäft von Heidelberg Materials nieder. Von Achten sagte, das Unternehmen liefere Baumaterialien für große Halbleiter- und Rechenzentrumsprojekte in den USA.

Unterdessen wird sich die Nachfrage nach Wohnraum nach seiner Einschätzung wieder erholen, sobald sich die Zinssätze stabilisierten. Der Zeitpunkt, wann dies geschehe, bleibe angesichts der aktuellen geopolitischen Spannungen aber ungewiss, fügte er hinzu.

Da KI die Baustoff-Nachfrage ankurbelt, sieht von Achten Europas Herausforderung darin sicherzustellen, dass seine industrielle Basis wettbewerbsfähig genug ist, um davon zu profitieren.

Werbung

Europa sollte China nicht nur als Konkurrenten, sondern auch als Quelle für Fertigungs-Know-how betrachten, sagte er. So hätten chinesische Werke bereits ein Effizienzniveau erreicht, das in vielen westlichen Anlagen noch nicht erreicht sei.

"Es gab Jahrzehnte, in denen die Chinesen vom Westen gelernt haben", sagte von Achten. "Es werden wohl ein paar Jahrzehnte kommen, in denen wir von den Chinesen lernen."

Via XETRA notiert die Heidelberg Materials-Aktie zeitwiese 2,63 Prozent schwächer bei 159,75 Euro.

Von Nina Kienle

DOW JONES

Bildquellen: Strahlengang / Shutterstock.com

Aktuelle Heidelberg Materials Aktie News

Werbung

Heidelberg Materials Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Heidelberg Materials nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
14:11 Heidelberg Materials Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13:46 Heidelberg Materials Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.07.26 Heidelberg Materials Buy Jefferies & Company Inc.
30.07.26 Heidelberg Materials Sector Perform RBC Capital Markets
30.07.26 Heidelberg Materials Buy Jefferies & Company Inc.