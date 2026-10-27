Broadcom-Aktie nach Hochstufung im Aufwind: Wie viel Risiko steckt im Anthropic-Deal?

Wachstumstreiber im Blick

27.10.26 16:57 Uhr

D.A. Davidson sieht in Anthropic einen Wachstumstreiber, doch Broadcom haftet selbst für den Mietdeal. Wie ausgewogen ist das Bild für die Aktie?

• Analysten sind überwiegend optimistisch, warnen jedoch vor hoher Abhängigkeit von großen KI-Kunden und den hohen Erwartungen am Markt, weshalb ein gestaffelter Einstieg empfohlen wird.

• Die Broadcom-Aktie wird durch die Hochstufung von D.A. Davidson auf Buy und das wachsende KI-Geschäft, insbesondere durch die Bedeutung von Anthropic, deutlich positiv beeinflusst.

Hochstufung der Broadcom-Aktie rückt Anthropic als Wachstumstreiber in den Fokus

Broadcom steht für den Wert der vermieteten Hardware selbst gerade

Im Analystenlager dominiert Zuversicht, doch die Zielspanne ist groß

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Die Broadcom-Aktie legt am Dienstag an der NASDAQ zeitweise um kräftige 4,00 Prozent zu auf 342,33 US-Dollar, nachdem D.A. Davidson den Chipkonzern von Neutral auf Buy hochgestuft hat. Analyst Gil Luria hebt das Kursziel laut Barron's von 350 auf 400 US-Dollar und verweist auf die wachsende Bedeutung von Anthropic. Ob diese These trägt, hängt auch an einer Garantie, die Broadcom selbst übernimmt.

D.A. Davidson sieht Anthropic als Wachstumstreiber

Gil Luria von D.A. Davidson rechnet laut Barron's damit, dass Anthropic bis 2028 mindestens 16 Gigawatt Leistung von Broadcom abnimmt. Das wäre etwa die Hälfte jener rund 32,3 Gigawatt, für die Broadcom einen Ausblick gegeben hat. Die Aktie hängt damit zunehmend am Erfolg eines einzelnen Kunden.

Broadcom wird laut Luria mit dem 16-Fachen des für 2027 erwarteten Gewinns je Aktie bewertet, sein Kursziel entspricht dem 21-Fachen, heißt es weiter. Läuft der Börsengang von Anthropic gut, dürfte das nach seiner Einschätzung den Weg für einen Börsengang von OpenAI ebnen, das 2026 bereits 122 Milliarden US-Dollar eingesammelt hat. Die Hochstufung ruht also auf der Annahme, dass der Kapitalmarkt die KI-Nachfrage weiter finanziert. Anthropic reichte die Unterlagen für den Börsengang am Montag ein. Reuters zufolge könnten Offenlegungen zu hohen Verlusten und Sicherheitsbedenken die Investorennachfrage auf die Probe stellen.

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Broadcom haftet für die vermietete Hardware

Wie die drei Großbanken Bank of America, Citi und Morgan Stanley sowie der Finanzinvestor Blackstone gemeinsam mit Broadcom mitteilten, kauft eine neu gegründete Zweckgesellschaft Broadcom-Beschleuniger und Netzwerktechnik und vermietet sie an Anthropic. Bank of America, Blackstone, Citi und Morgan Stanley stellen dafür 63 Milliarden US-Dollar bereit, die Lieferungen sollen 2027 beginnen. Broadcom selbst sichert den erstrangigen Teil der Finanzierung mit einer Restwertgarantie ab, steht also für einen Mindestwert der Hardware gerade. Dieser Teil beläuft sich laut Reuters, das sich auf Insider beruft, auf rund 43,5 Milliarden US-Dollar. Laut Barron’s sinkt die Haftung über die fünfjährige Laufzeit auf null.

Anthropic hat Broadcom gegenüber laut den Börsengangsunterlagen Verpflichtungen über 161,2 Milliarden US-Dollar übernommen. Hock Tan hätte sich laut Barron's persönlich eingeschalten, um die Banken zum Abschluss zu bewegen. William Stein von Truist Securities hält das Risiko für Broadcom für gering, die Höchsthaftung greife nur unter sehr pessimistischen Annahmen, so Barron's weiter. Reuters weist darauf hin, dass Chiphersteller schon früher Garantien gegeben haben, um Wertverluste bei Hochleistungschips abzufedern. Das Risiko ist damit begrenzt und nimmt über die Zeit ab, liegt aber bei Broadcom und nicht bei den Banken. Entscheidend bleibt, ob Anthropic seine Verpflichtungen erfüllen kann.

Zahlen und Analystenbild für die Broadcom-Aktie im Abgleich

Wie Broadcom Anfang September mitteilte, stieg der Umsatz im Quartal bis Anfang August 2026 um 86 Prozent auf 29,6 Milliarden US-Dollar. Der KI-Halbleiterumsatz erreichte 16,7 Milliarden US-Dollar und hat sich damit mehr als verdreifacht. Das KI-Geschäft trägt demnach schon, bevor die Anthropic-Lieferungen anlaufen.

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Für das Quartal bis 1. November 2026 stellt der Konzern rund 34,8 Milliarden US-Dollar Umsatz in Aussicht. Die Wachstumsrichtung bleibt damit intakt. Der Konsens von 30 von TipRanks erfassten Analysten lautet Strong Buy, 29 vergeben Buy. Das mittlere Kursziel liegt bei 523,72 US-Dollar, die Spanne reicht von 400 bis 630 US-Dollar. Das Ziel von D.A. Davidson zählt damit trotz der Hochstufung zu den vorsichtigeren Einschätzungen, der Konzern bleibt im Analystenlager dennoch breit gestützt.

Beobachten lässt sich zunächst, wie die Anthropic-Unterlagen bei Investoren ankommen und ob der Börsengang die Kapitalaufnahme trägt, auf der die These von D.A. Davidson aufbaut.

Sollten Anleger jetzt bei der Broadcom-Aktie zugreifen?

Ob Anleger jetzt bei Broadcom zugreifen sollten, hängt vor allem davon ab, wie viel Wachstum bereits im Aktienkurs eingepreist ist. Die Hochstufung von D.A. Davidson, die starken KI-Umsätze und die langfristigen Verpflichtungen von Anthropic sprechen für weiteres Potenzial. Dem stehen die hohe Abhängigkeit von großen KI-Kunden, die milliardenschwere Hardwaregarantie und die bereits ambitionierten Erwartungen am Markt gegenüber. Für langfristig orientierte Anleger könnte Broadcom interessant bleiben, wer neu einsteigt, sollte jedoch die Bewertung und das erhöhte Einzelkundenrisiko im Blick behalten. Ein gestaffelter Einstieg könnte helfen, das Risiko eines ungünstigen Einstiegszeitpunkts zu reduzieren. Der nächste Prüfstein für Broadcom selbst sind die Zahlen zum Geschäftsquartal, die laut Kalender vorläufig für den 10. Dezember angesetzt sind, ein Termin, der noch nicht bestätigt ist.

Bettina Schneider, Thomas Zoller, Redaktion Finanzen.net

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