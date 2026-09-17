Rheinmetall-Aktie steigt: Internationale Expansion nimmt Fahrt auf - Aktien von RENK, HENSOLDT, TKMS uneins

Wachstumswette

17.09.26 14:49 Uhr

Am Mittwoch meldete Rheinmetall gleich drei neue Projekte in Großbritannien und Kanada. Darauf sollten Anleger bei der Ankündigungsoffensive achten.

• Analysten sehen bei Rheinmetall weiterhin erhebliches Kurspotenzial, während die strategischen Ankündigungen auf eine langfristige globale Expansion und lokale Positionierung im Verteidigungsmarkt hinweisen.

• Das kanadische Werk in Québec wird erweitert, um autonome Bodensysteme wie PATH und "Mission Master" herzustellen, wobei die Technologien auch für internationale Partner verfügbar gemacht werden sollen.

• Rheinmetall vertieft seine Partnerschaft mit Mercedes-Benz UK im Rahmen des "Team Wolf"-Programms, um die britische Armee mit militärischen Fahrzeugen zu versorgen und lokale Wertschöpfung zu fördern.

Rheinmetall UK vertieft mit Mercedes-Benz UK die Fahrzeugkooperation Team Wolf

Kanadisches Werk in Québec wächst für autonome Bodensysteme weiter

Analysten sehen bei Rheinmetall-Aktie weiterhin deutliches Kurspotenzial

Werbung

Rheinmetall hat am Mittwoch gleich drei Ankündigungen veröffentlicht: den Ausbau einer Partnerschaft mit Mercedes-Benz UK, den Spatenstich für ein Werk in Québec und zwei neue Fahrzeugmodelle der Team-Wolf-Familie. Die Aktie des Rüstungs- und Verteidigungskonzerns zieht im Donnerstagshandel via XETRA zeitweise um 0,68 Prozent auf 1.019,80 Euro an, während Anleger die strategische Tragweite der Meldungen einordnen müssen.

Für die Papiere der Branchenkollegen RENK und HENSOLDT geht es derweil im XETRA-Handel zeitweise um 1,07 Prozent runter auf 40,28 Euro beziehungsweise um 0,57 Prozent aufwärts auf 78,22 Euro, während TKMS-Aktien um 1,93 Prozent auf 84,40 Euro steigen.

Team Wolf: Rheinmetall vertieft Partnerschaft mit Mercedes-Benz UK

Rheinmetall UK und Mercedes-Benz UK haben ihre Kooperation "Team Wolf" für das "Land Mobility Programme" der britischen Armee besiegelt. Das Rheinmetall-Werk in Telford, bekannt als Fertigungsstandort für "Boxer"-Fahrzeuge, wird zusätzlich zum Fahrzeugintegrationszentrum ausgebaut. Mercedes-Benz bringt die Fahrzeugplattform der G-Klasse ein, Rheinmetall seine Erfahrung bei militärischer Integration und Missionssystemen. Team Wolf strebt einen britischen Wertschöpfungsanteil von bis zu 50 Prozent an, Rheinmetall verpflichtet sich dabei, rund die Hälfte der Komponenten für seine taktischen Fahrzeuge von britischen Zulieferern zu beziehen. Damit folgt Rheinmetall einem Muster, das sich international beobachten lässt: Staaten wollen bei kritischer Verteidigungstechnik zunehmend eigene industrielle Fähigkeiten aufbauen. Für einen Rüstungskonzern bedeutet das, dass der Zugang zu einem Auftrag nicht allein über das beste Produkt führt. Entscheidend können ebenso lokale Produktion, Technologiekompetenz, Wartung und die Einbindung heimischer Zulieferer sein.

Werbung

Auf der Fachmesse DVD 2026 stellte Team Wolf zudem zwei neue Modelle vor: "Timber Wolf" und "Silver Wolf" ergänzen die bestehende Familie rund um "Shadow Wolf" und "Caracal", alle basieren auf der Mercedes-Benz-Plattform W464. Entwicklung, Integration und Support laufen bei RBSL in Telford, der Lebenszyklus-Support ist auf mehr als 20 Jahre ausgelegt.

Werksausbau in Québec: Fokus auf autonome Bodensysteme

Parallel dazu vollzog Rheinmetall Canada den Spatenstich für den Ausbau seines Werks in Saint-Jean-sur-Richelieu in Québec. Die Fläche wächst um 7.060 Quadratmeter, aufgeteilt in Produktions- und Lagerflächen, künftig sollen dort autonome, unbemannte Bodensysteme gefertigt werden, darunter die PATH-Technologie und die "Mission Master"-Suite. Der Standort ist dabei nicht nur für Kanada gedacht. Rheinmetall betont ausdrücklich, dass die in Kanada entwickelten Technologien auch für Partnerstaaten bereitgestellt werden sollen. Das Werk soll damit Bestandteil eines internationalen Produktions- und Unterstützungsnetzwerks werden.

Seit 2024 hat Rheinmetall Canada am Standort mehr als 150 Millionen kanadische Dollar investiert. In vierzig Jahren Präsenz wurden über 20 Programme für die kanadischen Streitkräfte realisiert, der wirtschaftliche Nutzen wird mit über 1,5 Milliarden kanadischen Dollar beziffert. Die Lieferkette umfasst knapp 1.000 kleine und mittlere Unternehmen, davon mehr als 600 in Québec.

Werbung

Rheinmetall-Aktie und die Ankündigungsoffensive: Das sollten Anleger jetzt beobachten

Die drei Mitteilungen innerhalb eines Tages zeigen, wie der Düsseldorfer Rüstungskonzern sein Geschäft international ausbauen will. Auf den ersten Blick geht es um Fahrzeuge, Fabriken und Partnerschaften. Auf den zweiten Blick geht es um etwas Grundsätzlicheres: Rheinmetall versucht, sich in den Verteidigungsbudgets seiner wichtigsten Partnerländer dauerhaft als lokaler Systemanbieter zu verankern. Für Anleger ist das strategisch relevant – doch zwischen industrieller Positionierung und tatsächlich verbuchtem Umsatz liegt ein wichtiger Unterschied.

Bei den drei Meldungen vom Mittwoch handelt es sich überwiegend um strategische beziehungsweise industrielle Ankündigungen. Weder die Team-Wolf-Mitteilung noch der Ausbau in Québec nennen einen konkreten neuen Großauftrag mit einem bestimmten Auftragswert. Damit ist ihr unmittelbarer finanzieller Effekt schwerer zu quantifizieren als bei einer klassischen Auftragseingangsmeldung.

Sie liefern daher vor allem Hinweise auf die Richtung, in die Rheinmetall sein Geschäftsmodell entwickelt. In Großbritannien wird zu beobachten sein, ob aus Team Wolf ein konkreter Auftrag im Rahmen des Land Mobility Programme wird. Entscheidend wären dann Stückzahlen, Vertragswert, Zeitplan und Rheinmetalls tatsächlicher Anteil an der Wertschöpfung. In Kanada wird sich zeigen, ob die zusätzlichen Kapazitäten tatsächlich zu neuen Aufträgen für autonome Bodenfahrzeuge führen. Der Ausbau schafft zunächst Produktionsmöglichkeiten; der wirtschaftliche Hebel entsteht aber erst mit deren Auslastung.

Am Kapitalmarkt bleibt das Bild für die Rheinmetall-Aktie indes freundlich: Der Analystenkonsens bei "TipRanks" lautet "Strong Buy" bei einem mittleren Kursziel von 1.706 Euro. Er ergibt sich aus zwölf Kaufempfehlungen und zweimal "Halten".

Carolin Ludwig, Benedict Kurschat, Bettina Schneider, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.