Wachstumsziel bis 2030

Der Medizintechnikkonzern Drägerwerk will in den kommenden Jahren Umsatz und Profitabilität deutlich steigern.

Der Erlös soll 2030 rund 4,5 Milliarden Euro erreichen, wie der SDax-Konzern am Mittwoch in Lübeck mitteilte. Dies wären eine Milliarde Euro mehr als 2025. Zum Plus sollen beide Sparten - Medizintechnik und Sicherheitstechnik - mit jeweils rund 500 Millionen Euro beitragen. Auch das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) soll kräftig zulegen. Die entsprechende Marge soll sich bis 2030 auf 10 bis 12 Prozent verbessern, nach 6,7 Prozent im vergangenen Jahr. Das kam an der Börse gut an: Der Aktienkurs legte um fast 5 Prozent zu.

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"In der Medizintechnik setzen wir auf integrierte Lösungen und wiederkehrende Umsätze", sagte Unternehmenschef Stefan Dräger laut Mitteilung. In der Sicherheitstechnik baue der Konzern sein Geschäft in ausgewählten Wachstumsmärkten aus. Dazu zählen unter anderem US-Feuerwehren, Verteidigung, maritime Anwendungen sowie Energiewende. Zugleich werde das Unternehmen die Produktivität erhöhen, so der Manager.

Drägerwerk nähern sich Rekordhoch nach Aussagen zu 2030

Aussagen zu den mittelfristigen Zielen während des Kapitalmarkttags von Drägerwerk haben am Mittwoch die Vorzugsaktie des Herstellers von Medizin- und Sicherheitstechnik auf den höchsten Stand seit rund sechs Wochen getrieben. Das Ende September erreichte Rekordhoch von 125,40 Euro rückt damit wieder näher. Am späteren Vormittag gewann das im SDAX notierte Papier 5,6 Prozent auf 117,80 Euro. Das Plus im laufenden Jahr steigt auf fast 70 Prozent.

Ein Händler lobte den Ausblick auf 2030. Der angepeilte Umsatz von 4,5 Milliarden Euro liege über den bislang erwarteten 4,3 Milliarden Euro, sagte er. Zudem verwies er auf das Ziel für die operative Ergebnismarge von 10 bis 12 Prozent 2030. "In früheren Aussagen war die Rede von einer Ebit-Marge von mehr als 10 Prozent", sagte er und hob zudem hervor, dass die bisherige Konsensschätzung bei nur 8 Prozent liege.

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Mitte Oktober war das Drägerwerk-Papier nach Quartalszahlen noch prozentual zweistellig eingebrochen. Zwar waren die Jahresziele beibehalten worden, doch trotz hoher Zollrückerstattungen hatte das Unternehmen weniger Gewinn erzielt. Zudem standen einem geringeren Umsatzwachstum überdurchschnittlich gestiegene Kosten gegenüber.

LÜBECK/FRANKFURT (dpa-AFX)