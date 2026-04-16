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Wacker Chemie erhöht Umsatzprognose 2026 - Vorzieheffekte in 1Q

17.04.26 18:23 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
WACKER CHEMIE AG
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DOW JONES--Wacker Chemie rechnet für das erste Quartal vor allem wegen vorgezogener Kundenbestellungen aufgrund des Konflikts im Nahen Osten mit einem besseren operativen Ergebnis und Umsatz als erwartet. Zudem nimmt der SDAX-Konzern seine Umsatzerwartung für das Gesamtjahr hoch.

Die Wacker Chemie AG erwartet nun ein EBITDA von etwa 173 Millionen Euro bei einem Umsatz von etwa 1,41 Milliarden Euro. Analysten hatten im Konsens von Vara Research mit einem EBITDA von 146 Millionen Euro gerechnet. Zuvor hatte der Konzern im März für das erste Jahresviertel einen Umsatzrückgang im Vergleich zum Vorjahresquartal auf rund 1,35 Milliarden Euro und ein EBITDA zwischen 140 bis 160 Millionen Euro in Aussicht gestellt.

Wie Wacker Chemie weiter mitteilte, bleibt wegen der bestehenden Unsicherheiten und des volatilen Auftragseingangs die EBITDA-Prognose für das Gesamtjahr unverändert in der Spanne von 550 bis 700 Millionen Euro. Beim Umsatz rechnet Wacker Chemie nun für das Gesamtjahr mit einem Wachstum im hohen einstelligen Prozentbereich statt einem niedrigen einstelligen Prozentbereich. Ursächlich hierfür ist laut Wacker Chemie die Weitergabe gestiegener Rohstoff- und Energiepreise an Kunden aufgrund des Konflikts im Nahen Osten. Die Gesellschaft wird ihre Zahlen zum ersten Quartal am 29. April veröffentlichen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/cbr/sha

(END) Dow Jones Newswires

April 17, 2026 12:23 ET (16:23 GMT)

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