Wacker Chemie: Gelingt im dritten Anlauf der Ausbruch?

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Die Aktie von Wacker Chemie hat wieder den Vorwärtsgang eingelegt. Um aus dem technischen Abwärtstrend zu entkommen, muss aber noch ein Gang höher geschaltet werden.

Die Neunmonatszahlen 2026 von Wacker Chemie lagen im Rahmen der Erwartungen. Der Umsatz stieg moderat, das EBITDA kam kräftig voran und die Ziele für 2026 wurden bestätigt. Demnach will das Chemieunternehmen den Umsatz unverändert im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich steigern. Das EBITDA soll in einer Bandbreite zwischen 625 und 750 Mio. Euro liegen.

Zweifacher Ausbruchsversuch vereitelt

Ob das reicht, um den seit Ende des zweiten Quartals anhaltenden Abwärtstrend zu brechen, bleibt fraglich. Seit Ausbildung des Jahreshochs bei gut 105 Euro im Juni bewegt sich die Aktie in einem Trendkanal abwärts, wobei sich die obere Begrenzung knapp 15 Prozent über der unteren bewegt. Anfang September bei knapp 95 Euro und Anfang Oktober bei etwa 91 Euro wurde die obere Begrenzung angegriffen, der Ausbruch schlug indes fehl.

Nicht Fisch, nicht Fleisch

Mittlerweile hat sich trotz der jüngsten Kursgewinne die Charttechnik weiter eingetrübt. Konnte die 200-Tage-Linie bis in die zweite Oktoberhälfte verteidigt werden, erfolgte vor wenigen Tagen der Bruch dieser wichtigen Verteidigungsfront. Mit erhöhter Dynamik ging es danach weiter abwärts bis auf rund 78 Euro. Positiv ist dabei zu werten, dass das Papier innerhalb des abwärts gerichteten Trendkanals blieb. Mittlerweile konnte sich die Aktie bis auf gut 85 Euro erholen.

Fazit

Um den Abwärtstrend zu knacken, müsste die Marke von 88 Euro nachhaltig übersprungen werden. Hier jedoch befindet sich quasi ein doppelter Widerstand. Zum einen verläuft bei 88 Euro die obere Trendlinie des Abwärtskanals, zum anderen die 200-Tage-Linie. Da diese nun von unten angesteuert wird, fungiert sie als Widerstand. Wir rechnen damit, dass die Aktie in den kommenden Handelstagen diese Marke angreifen wird. Long-Positionen sollten aber erst eingegangen werden, wenn besagte Widerstände nachhaltig übersprungen werden können.

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Erstellung am 29.10.26 um 10:56 Uhr.

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