Wacker Chemie: Halbleiter glänzt, Solar schwächelt

Barclays stuft die Aktie von Wacker Chemie nach monatelanger Talfahrt hoch. Ganz so glänzend, wie es die Zahlen zum dritten Quartal nahelegen, ist das Bild beim Polysilicium allerdings nicht.

Bis auf 105 Euro kletterte die Aktie von Wacker Chemie bis Anfang Juni und bescherte den Aktionären so ein Plus von rund 50 Prozent. Als Profiteur der Krise am Golf avancierte das Chemieunternehmen trotz seinerzeit noch düsterer Aussichten für die heimische Chemie-Branche zum Liebling vieler Börsianer. Mittlerweile hat sich das Bild wieder relativiert, denn just seit dem Hoch im Juni ist die Aktie im Rückwärtsgang.

99 Euro erneut ausgerufen

Analysten von Barclays rechnen offenbar mit dem Ende der Talfahrt. Sie stufen die Aktie auf „Overweight“ (zuvor: „Equal Weight“) hoch und bestätigen das Kursziel von 99 Euro. Dennoch legen die Analysten bei der Bewertung des Chemie-Sektors insgesamt den Finger in die Wunde: Die Quartalsberichte der Chemieunternehmen zeigten nahezu ausnahmslos dasselbe Muster, wonach stabilen Preisen geringere Absatzvolumina gegenüberstanden.

Polysilicium-Geschäft mit Licht und Schatten

Dass die Analysten bei Wacker aber optimistisch sind, hat einen Grund: das Polysilicium-Geschäft. Während sich das Geschäft mit Halbleiter-Polysilicium im dritten Quartal weiter positiv entwickelte, blieb der Bereich Solar-Polysilicium jedoch unter Druck. Besonders im Geschäft mit China stehen noch immer Fragezeichen. Die insgesamt recht erfreuliche Entwicklung des Geschäfts, das im Segment Polysilicon zusammengefasst ist, war aber vorrangig auf einen Sondereffekt über rund 35 Mio. Euro aus einer Vertragsauflösung im Bereich Solar-Polysilicium zurückzuführen. Dies wiederum relativiert den starken Anstieg beim Segment-EBITDA auf 44 Mio. Euro (Q3 2025: 18 Mio. Euro).

Fazit

Die Wacker-Aktie war immer dann besonders stark, wenn es weltweit zu Krisen kam. Das war bei Corona so – und auch beim Krieg am Golf. Inwieweit Wacker im Geschäft mit Solar-Polysilicium wieder zulegen kann, ist noch offen. Restriktionen im Geschäft mit China stehen aber möglicherweise neue Chancen in den USA gegenüber. Denn durch den größeren Einfluss der Demokraten könnten die erneuerbaren Energien wieder stärker in den Fokus rücken. Wacker besitzt bereits mehrere Produktionsstandorte in den USA und stellt dort auch Polysilicium her. Damit könnte das Unternehmen außerdem die US-Zölle umgehen. Technisch bleibt die Aktie im Abwärtstrend. Hier könnte trotz der aktuell guten Stimmung durch die Analystenempfehlung der Unterstützungsbereich bei 78/79 Euro sukzessive noch einmal getestet werden.

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Erstellung am 16.11.26 um 09:10 Uhr.

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