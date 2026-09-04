Wacker Chemie verbessert Brutto- und EBITDA-Margen im 3Q

28.10.24 08:12 Uhr

Von Ulrike Dauer

FRANKFURT (Dow Jones)--Wacker Chemie hat im dritten Quartal trotz Umsatzrückgang auf Konzernebene zwei von drei Margen verbessert. Laut Investorenpräsentation stieg die Bruttomarge auf 14,9 Prozent von 13,0 Prozent im Vorjahresquartal, die EBITDA-Marge wuchs leicht auf 10,6 Prozent von 10,0. Die EBIT-Marge hingegen verschlechterte sich auf 2,6 Prozent von 3,2.

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In den Segmenten war die EBITDA-Margenentwicklung durchwachsen. Im umsatzstärksten Segment Silicones verbesserte sie sich deutlich - auf 15,0 Prozent von 7,6 im Vorjahr. Eine signifikante Verbesserung gab es auch im kleinsten Segment Biosolutions, in dem unter anderem die mRNA-Impfstoffbereitschaft angesiedelt ist, auf 13,7 Prozent von zuvor negativer Marge. Das Segment Polysilicon konnte trotz deutlichen Umsatzrückgangs die Marge leicht verbessern auf 14,0 Prozent von 13,5. Eine deutliche Margenverschlechterung zeigte sivh jedoch im Segment Polymers bei leichtem Umsatzrückgang, die Marge sank auf 12,6 Prozent von 19,0.

Im "anhaltend schwierigen konjunkturellen Umfeld" setzt der Konzern CEO Christian Hartel zufolge auf "Effizienz und Kostendisziplin". Viele Unternehmen aus den kundennahen Abnehmerbereichen hätten wegen der schwachen Nachfrage ihre Produktion gedrosselt, "besonders die Automobilbranche und die Bauwirtschaft zeigen sich aktuell schwach. Das hat auch Auswirkungen auf uns."

Kontakt zur Autorin: ulrike.dauer@wsj.com; @UlrikeDauer_

DJG/uxd/jhe

(END) Dow Jones Newswires

October 28, 2024 03:13 ET (07:13 GMT)