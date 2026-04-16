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Wacker Chemie verdient dank Iran-Krieg mehr - Gewinnziel für 2026 bestätigt

17.04.26 19:09 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
WACKER CHEMIE AG
94,95 EUR 2,85 EUR 3,09%
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MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Chemiekonzern Wacker (WACKER CHEMIE) hat im ersten Quartal infolge des Iran-Kriegs im Tagesgeschäft voraussichtlich mehr verdient als gedacht. Kunden hätten Bestellungen wegen des Kriegs vorgezogen, teilte Wacker Chemie überraschend am Freitagabend in München mit. Daher dürfte der operative Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) mit 173 Millionen Euro deutlich höher liegen als vom Unternehmen und von Branchenexperten prognostiziert. Für das Gesamtjahr hob Wacker nun zwar die Umsatzprognose etwas an. Der operative Gewinn soll aber wie geplant 550 bis 700 Millionen Euro erreichen.

Im ersten Quartal erzielte Wacker Chemie nach vorläufigen Zahlen einen Umsatz von gut 1,4 Milliarden Euro nach knapp 1,5 Milliarden im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Im Gesamtjahr soll der Erlös den Vorjahreswert von knapp 5,5 Milliarden Euro jetzt um einen hohen einstelligen Prozentsatz übertreffen. Bisher hatte der Vorstand nur eine Steigerung um einen niedrigen einstelligen Prozentsatz in Aussicht gestellt.

Die Wacker-Aktie legte im nachbörslichen Handel auf der Plattform Tradegate nach den Nachrichten vom Abend um anderthalb Prozent im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs zu./stw/he

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DatumRatingAnalyst
16.04.2026WACKER CHEMIE Equal WeightBarclays Capital
10.04.2026WACKER CHEMIE VerkaufenDZ BANK
09.04.2026WACKER CHEMIE HoldDeutsche Bank AG
02.04.2026WACKER CHEMIE Equal WeightBarclays Capital
26.03.2026WACKER CHEMIE BuyUBS AG
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26.03.2026WACKER CHEMIE BuyUBS AG
18.03.2026WACKER CHEMIE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.03.2026WACKER CHEMIE BuyWarburg Research
16.02.2026WACKER CHEMIE BuyUBS AG
11.02.2026WACKER CHEMIE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
16.04.2026WACKER CHEMIE Equal WeightBarclays Capital
09.04.2026WACKER CHEMIE HoldDeutsche Bank AG
02.04.2026WACKER CHEMIE Equal WeightBarclays Capital
24.03.2026WACKER CHEMIE HoldDeutsche Bank AG
16.03.2026WACKER CHEMIE HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
10.04.2026WACKER CHEMIE VerkaufenDZ BANK
25.03.2026WACKER CHEMIE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
12.03.2026WACKER CHEMIE SellDeutsche Bank AG
11.03.2026WACKER CHEMIE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
06.03.2026WACKER CHEMIE UnderweightJP Morgan Chase & Co.

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