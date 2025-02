Wacker Chemie verlängert Vertrag von Finanzchef Ohler

MDAX-Papier WACKER CHEMIE-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in WACKER CHEMIE von vor einem Jahr angefallen

Heute im Fokus

Wacker Chemie verlängert Vertrag von Finanzvorstand. AlzChem will nach Rekord operativen Gewinn weiter steigern. Tesla beantragt Genehmigung für Fahrdienst in Kalifornien. Commerzbank-Betriebsratschef sagt UniCredit den Kampf an. Post-Warnstreiks werden zwei weitere Tage fortgesetzt. Holcim meldet mehr Betriebsgewinn in 2024. Saint-Gobain hebt Dividende an und kündigt Aktienrückkauf an.