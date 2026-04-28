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Wacker Chemie wieder mit Gewinn im ersten Quartal

29.04.26 07:34 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
WACKER CHEMIE AG
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Von Ulrike Dauer

DOW JONES--Wacker Chemie hat im ersten Quartal unter dem Strich wieder schwarze Zahlen geschrieben.

Wie der Spezialchemiekonzern, der im MDAX notiert ist, mitteilte, erzielte er nach den ausführlichen Ergebnissen einen Nachsteuergewinn von 15,3 Millionen Euro verglichen mit einem Verlust von 3,4 Millionen im Vorjahr. Je Aktie betrug der Gewinn 0,21 Euro nach einem Verlust von 0,16 Euro.

Die endgültigen Ergebnisse bei Umsatz und EBITDA stimmten mit den vorläufigen überein. Am 17. April hatte Wacker bereits vorläufige Eckzahlen für das Auftaktquartal veröffentlicht und diese zum Anlass genommen, die eigene Umsatzprognose für das Gesamtjahr zu erhöhen.

Im ersten Quartal profitierte der Konzern vor allem von vorgezogenen Kundenbestellungen aufgrund des Konflikts im Nahen Osten, die sich in einem besseren operativen Ergebnis und Umsatz niederschlugen als antizipiert.

Im Gesamtjahr peilt der Konzern ein EBITDA von 550 bis 700 Millionen Euro an und Umsatzwachstum im hohen einstelligen Prozentbereich statt einem niedrigen einstelligen Prozentbereich.

Kontakt zur Autorin: ulrike.dauer@wsj.com; @UlrikeDauer_

DJG/uxd/sha

(END) Dow Jones Newswires

April 29, 2026 01:34 ET (05:34 GMT)

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