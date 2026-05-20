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Wacker Chemie will Beteiligung an Siltronic verringern

26.05.26 18:52 Uhr
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DOW JONES--Wacker Chemie will die Beteiligung an Siltronic reduzieren, gleichzeitig aber größter Anteilseigner des Wafer-Herstellers bleiben. Wie Wacker Chemie ankündigte, sollen rund 1,8 Millionen Siltronic-Aktien im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens verkauft werden. Das entspricht rund 6 Prozent des Grundkapitals von Siltronic. Der MDAX-Konzern hält derzeit 30,83 Prozent an Siltronic. "Mit dem Erlös aus der Transaktion stärken wir unsere Finanzlage und schaffen zusätzlichen Spielraum, um in künftiges Wachstum von Wacker zu investieren", sagte CEO Christian Hartel.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/brb/ros

(END) Dow Jones Newswires

May 26, 2026 12:52 ET (16:52 GMT)

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