Wacker Chemie will Siltronic-Anteil weiter reduzieren

22.09.26 17:57 Uhr

Auf Basis des Siltronic-Schlusskurses vom Dienstag könnte Wacker gut 180 Millionen Euro erlösen. Die Preissetzung und Zuteilung werden kurz nach Abschluss des Bookbuilding-Verfahrens erwartet.

DOW JONES--Wacker Chemie will sich von weiteren Anteilen an Siltronic trennen. Wie der Konzern mitteilte, will er im Rahmen eines beschleunigten Platzierungsverfahrens 2,2 Millionen Aktien abstoßen, was einem Anteil von 6,7 Prozent am Grundkapital des Wafer-Herstellers entspricht. Derzeit hält Wacker 21,67 Prozent. Das Unternehmen will damit seine Finanzlage stärken und Spielraum für Investition in künftiges Wachstum schaffen.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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