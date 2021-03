Wacker Chemie will Siltronic-Einmalertrag investieren

Von Ulrike Dauer

FRANKFURT (Dow Jones)--Wacker Chemie will den Einmalertrag aus der Veräußerung des 30,8-prozentigen Anteils an der ehemaligen Wafer-Tochter Siltronic in das Geschäft investieren anstatt ihn auszuschütten. Der Frage, ob eventuell für Aktionäre eine Sonderdividende drin sei, erteilte das Wacker-Management in der Online-Jahrespressekonferenz eine Absage.

Man habe "sehr zukunftsträchtige Bereiche", die man mit Investitionen voranbringen wolle, und es sei "zusätzlich auch notwendig, noch mehr in Richtung Nachhaltigkeit zu investieren", sagte Wacker-CEO Rudolf Staudigl.

"Es gibt viele Möglichkeiten, über Investitionen stärker zu wachsen als in der Vergangenheit", sagte Staudigl.

Wacker Chemie rechnet Staudigl zufolge nach der letzten Erhöhung des Übernahmeangebots durch den taiwanischen Halbleiterhersteller Globalwafers mit einem Veräußerungserlös in Höhe von 1,3 Milliarden Euro in bar. Dieser sei in der Prognose noch nicht berücksichtigt.

Die Beteiligung stand zum Jahresende 2020 mit 550 Millionen Euro in der Bilanz.

Wacker Chemie hat für 2020 die Dividende je Aktie auf 2,00 Euro erhöht von 0,50 Euro ein Jahr zuvor. Manche Investoren hatten auf eine Sonderdividende im Zusammenhang mit der Veräußerung des Siltronic-Anteils gehofft.

Kontakt zur Autorin: ulrike.dauer@wsj.com

DJG/uxd/brb

(END) Dow Jones Newswires

March 16, 2021 07:00 ET (11:00 GMT)