Wacom stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

01.11.26 06:35 Uhr

Wacom stellte am 30.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,11 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,130 USD je Aktie in den Büchern standen.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 11,37 Prozent auf 161,7 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 182,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion Finanzen.net