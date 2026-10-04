WADAKOHSAN: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

04.10.26 06:35 Uhr

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 11,11 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12,62 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte WADAKOHSAN einen Umsatz von 9,87 Milliarden JPY eingefahren.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 31,46 JPY gegenüber 49,15 JPY im Vorjahresquartal.

WADAKOHSAN hat am 02.10.2026 die Bücher zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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