WADAKOHSAN: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
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WADAKOHSAN hat am 02.10.2026 die Bücher zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 31,46 JPY gegenüber 49,15 JPY im Vorjahresquartal.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 11,11 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12,62 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte WADAKOHSAN einen Umsatz von 9,87 Milliarden JPY eingefahren.
Redaktion finanzen.net
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