Wadephul an Rubio: Keine weiteren Ratschläge

15.02.26 10:36 Uhr

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Außenminister Johann Wadephul beurteilt die Rede seines US-Kollegen Marco Rubio in München als "guten Auftakt" für künftige konstruktive Gespräche - verwahrt sich aber gegen weitere Forderungen. Europa habe sich aus eigenem Antrieb entschlossen, für mehr Wettbewerbsfähigkeit und Stärke zu sorgen, sagte der CDU-Politiker vor Journalisten am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz. "Dazu brauchen wir auch keine weiteren Anregungen von draußen."

Auch um das Thema illegale Migration kümmere sich die Bundesregierung. Hier sei man zu Gesprächen mit der US-Seite bereit. "Aber wir brauchen an der Stelle keine weiteren Ratschläge." Angefangen von kritischen Mineralien über Attacken in der Cyberwelt bis hin zur russischen Bedrohung und China habe man eine Menge gemeinsame Herausforderungen. Diese solle man miteinander anpacken. "Wenn das zukünftig den Geist des Miteinanders beherrscht, dann bin ich sehr zuversichtlich, dass wir zu alter Geschlossenheit zurückfinden."/bk/DP/zb