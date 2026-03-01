DAX23.852 +1,9%Est505.805 +2,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,1000 -0,3%Nas22.757 +0,3%Bitcoin59.934 +1,7%Euro1,1644 +0,1%Öl90,85 +1,2%Gold5.209 +1,2%
Wadephul auf Krisenreise unangekündigt in Israel

10.03.26 14:55 Uhr

JERUSALEM (dpa-AFX) - Eineinhalb Wochen nach Beginn des Iran-Krieges ist Außenminister Johann Wadephul zu einem Solidaritätsbesuch nach Israel gereist. In Jerusalem kam der CDU-Politiker zu Gesprächen mit seinem Amtskollegen Gideon Saar zusammen. Der Besuch war aus Sicherheitsgründen bis zu dem Treffen geheim gehalten worden.

Wadephul ist der erste europäische Außenminister, der das Land seit Kriegsbeginn am 28. Februar besucht. Israel und die USA hatten den Iran am 28. Februar angegriffen. Israel fühlt sich durch das iranische Raketen- und Atomprogramm in seiner Existenz bedroht. Auch die USA verweisen auf die Bedrohung durch die iranische Führung.

Wegen der erhöhten Gefährdungslage angesichts der andauernden iranischen Angriffe und der libanesischen Hisbollah-Miliz mit Raketen und Drohnen auf Israel reiste der Minister nicht wie sonst üblich mit einem Airbus der Flugbereitschaft der Bundeswehr an, sondern mit einem Militär-Transportflugzeug der Bundeswehr vom Typ A400M./bk/cir/le/DP/nas