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Wadephul beendet Südamerika-Besuch in Brasília

03.07.26 05:49 Uhr

BRASÍLIA (dpa-AFX) - Außenminister Johann Wadephul beendet seine mehrtägige Südamerikareise an diesem Freitag in Brasília. In der brasilianischen Hauptstadt kommt der CDU-Politiker mit seinem Amtskollegen Mauro Vieira zusammen. Wie auf den ersten Stationen der viertägigen Reise des Ministers durch Lateinamerika wird die Umsetzung des Mercosur-Freihandelsabkommens zwischen der Europäischen Union und den Mercosur-Ländern Brasilien, Argentinien, Paraguay und Uruguay im Mittelpunkt stehen.

Mercosur bedeutet "Gemeinsamer Markt des Südens". Das Abkommen war Anfang Mai vorläufig in Kraft getreten. Durch den schrittweisen Abbau von Handelsbarrieren und Zöllen soll es den Austausch von Waren und Dienstleistungen ankurbeln. In Deutschland werden große Chancen für die Autoindustrie, den Maschinenbau und die Pharmabranche gesehen.

Für Deutschland ist Brasilien wichtigster Handelspartner in Südamerika. China ist allerdings schon seit 2009 größter Handelspartner des südamerikanischen Lands, auch politisch rückt man näher zusammen. Es gibt umfangreiche Kooperationsvereinbarungen und milliardenschwere Investitionen in Brasilien. Zugleich gibt es große Vorkommen an kritischen Metallen und Mineralien, die für die Entwicklung von Zukunftstechnologien wie den erneuerbaren Energien und die Elektromobilität wichtig sind. Deutschland will sich hier von China unabhängiger machen./bk/ppz/DP/jha